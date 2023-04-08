۱۹۲ دوره آموزشی برای معلمان یزد برگزار شد

جلیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره های آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش استان یزد به منظور به‌روز نگه‌داشتن، افزایش دانش و مهارت معلمان، ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی و کارایی آن‌ها برگزار می شود.

وی با بیان اینکه برای تمامی سرباز معلمان قبل از ورود به کلاس، دوره‌های آموزشی بدو خدمت معلمان و دوره‌های تخصصی پایه برگزارشده است، ادامه داد: با توجه به برگزاری دوره‌های عمومی، تخصصی، بازآموزی و تغییر کتب، معلمان در یک یا چند دوره آموزشی شرکت می‌کنند و پوشش همکاران در گذراندن دوره آموزشی ۱۰۰ درصد است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش‌وپرورش یزد افزود: در سال ۱۴۰۱ در مجموع یک‌میلیون و ۵۰۳ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای معلمان استان برگزار شده است.

وی در رابطه با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت با اشاره به ارجحیت آموزش حضوری به دلیل نظم کلاسی، مشارکت بیشتر افراد، ارتباطات اجتماعی بیشتر، کاهش عوامل ایجاد حواس‌پرتی و ... عنوان کرد: راهبرد اداره آموزش نیروی انسانی بر آموزش حضوری است ولی با توجه به روند پیشرفت فنّاوری و تأثیرگذاری آن بر همه حوزه‌ها به‌خصوص حوزه آموزش، برخی دوره به‌صورت مجازی برگزار شده است.

رحیمی افزود: در سال گذشته در استان یزد ۱۳۵ دوره به‌صورت حضوری و ۵۷ دوره به‌صورت غیرحضوری اجرا شده که با توجه به اینکه بیشتر دوره‌ها حضوری برگزار شد، از کیفیت و اثربخشی بالایی برخوردار بود.

وی عنوان کرد: در طول سال گذشته طبق برنامه مصوب، دوره‌های ویژه مدیران برنامه‌ریزی و اجرا شد که ضمن شرکت مدیران در سایر دوره‌ها، ۱۵ عنوان دوره ویژه مدیران مدارس برگزار شده است.