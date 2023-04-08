۸۰ مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در یزد پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سلامت نوروزی از ۲۴ اسفند ماه تا ۱۴ فرورردین سال جاری اظهار داشت: ۲۴ هزار و ۹۹۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان بهداشت محیط استان یزد انجام شده است.

وی ادامه داد: در بازرسی های انجام شده، ۳۳۷ مورد به مراجع قضایی معرفی و ۸۰ مرکز متخلف نیز پلمب شده اند.

جعفری بیان کرد: همچنین در این مدت، ۱۹ هزار و ۸۴۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده است.

رئیس گروه سلامت و محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در این بازه زمانی از ۵۸۳ مرکز اقامتی، هزار و ۲۷۱ مرکز و مکان بین راهی، ۱۴ هزار و ۵۰۹ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۷ هزار و ۶۲۳ مکان عمومی و ۹۱ پایانه مسافربری بازرسی شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۷ هزار و ۱۷۰ مورد کلرسنجی منابع آب و ۱۴ هزار و ۶۰۹ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی نیز توسط کارشناسان بهداشت محیط استان یزد انجام شده است.