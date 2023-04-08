  1. استانها
  2. یزد
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۴۵

در طرح سلامت نوروزی؛

۸۰ مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در یزد پلمب شد

۸۰ مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در یزد پلمب شد

یزد- رئیس گروه سلامت و محیط کار معاونت بهداشتی یزد از پلمب ۸۰ مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در طرح سلامت نوروزی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفری در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح سلامت نوروزی از ۲۴ اسفند ماه تا ۱۴ فرورردین سال جاری اظهار داشت: ۲۴ هزار و ۹۹۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی توسط کارشناسان بهداشت محیط استان یزد انجام شده است.

وی ادامه داد: در بازرسی های انجام شده، ۳۳۷ مورد به مراجع قضایی معرفی و ۸۰ مرکز متخلف نیز پلمب شده اند.

جعفری بیان کرد: همچنین در این مدت، ۱۹ هزار و ۸۴۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شده است.

رئیس گروه سلامت و محیط کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در این بازه زمانی از ۵۸۳ مرکز اقامتی، هزار و ۲۷۱ مرکز و مکان بین راهی، ۱۴ هزار و ۵۰۹ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ۷ هزار و ۶۲۳ مکان عمومی و ۹۱ پایانه مسافربری بازرسی شده است.

وی عنوان کرد: همچنین ۷ هزار و ۱۷۰ مورد کلرسنجی منابع آب و ۱۴ هزار و ۶۰۹ مورد سنجش پرتابل سطوح و مواد غذایی نیز توسط کارشناسان بهداشت محیط استان یزد انجام شده است.

کد مطلب 5749982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سرباز وطن IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درود به شرف کسانی که در راه سلامت و امنیت مملکت وقت و جان خود را نثار میکنند .....درود بر عدالت و عدالت‌خواهان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها