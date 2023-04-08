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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۰:۳۸

پنجره مهر؛

لحظه پرتاب نارنجک دست ساز توسط یکی از دانش آموزان دختر در پردیس

لحظه پرتاب نارنجک دست ساز توسط یکی از دانش آموزان دختر در پردیس

پردیس- لحظه پرتاب نارنجک دست ساز توسط یکی از دانش آموزان در پردیس را می‌بینید.

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به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اعلام آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه گزارشی مبنی بر انتشار بوی عطر و بدحالی سه نفر از دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه خیام پردیس توسط مدیر آموزشگاه به مسئولین منطقه گزارش شد.

ساعتی پس از حضور مسئولین در مدرسه و بررسی شرایط، صدای انفجار نارنجک دست‌ساز یک دانش‌آموز به گوش می‌رسد که به علت شدت صدای ایجاد شده، مدرسه دچار بی‌نظمی شده و تعدادی از دانش‌آموزان از مدرسه خارج می‌شوند و تعدادی از اولیای دانش‌آموزان نیز پشت درب آموزشگاه تجمع می‌کنند.

در فیلم لحظه پرتاب نارنجک دست ساز توسط یکی از دانش آموزان در پردیس را می‌بینید.

کد مطلب 5749996

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    نظرات

    • سیاوش AE ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      60 22
      پاسخ
      والا من هرچی دقت کردم متوجه چیزی نشدم غیر از انفجار ترقه اونم معلوم نشد چون حیاط مدرسه به بیرون راه دا ه از بیرون مدرسه انداخته شد یا خود دانش آموزان ولی کلا من 20 بار نگاه کردم چیزی متوجه نشدم اون آقا هم که تو فیلم صحبت میکنه همچین جو میده و میگه دیدی دستش آمد بالا دیدی من که هرچی دقت کردم چیزی ندی
      • مریم IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        6 9
        تونمیخواد نظر بدی
      • IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        5 10
        اصلا لازم نیست شما بفهمی دوست عزیز. همین ک مسئولین مدرسه فهمیدن و رسانه ای کردن و این ویدیو رو بعنوان تنها مدرک نشردادن کافیه. شهر ماهم دوتا دختر مشروب ریختن تو بطری انرژی زا بردن مدرسه ب بقیه دادن خوردن حالشون بد شده. شما فهمیدی؟ مسئولین مدرسه فهمیدن و دخترا اخراج شدن. ببخشید دیگ ویدیو 4k نیست
      • RO ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        4 8
        تصویر رو بزرگ کن،کاملا واضح است،یکی ازدانش آموزان،محل انفجارپرتاب میکنه
      • . IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        1 0
        قربون آدم عاقل و عادل راستگو
      • سعید موسویان فرد IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        0 0
        کسی که خودشو به خواب زده را نمیشه از خواب بیدار کرد
    • IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      50 29
      پاسخ
      پدر و مادر این دختر بچه شرور باید گوشمالی ببینن
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      39 67
      پاسخ
      اینا از امثال مصیبت علی نژاد و اونوریا دستور میگیرن.من گفته بودم کار یه عده از دانش اموزاست
    • RO ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      29 31
      پاسخ
      پس کرم از خود درخته!!!!!!!!
    • z ♡ IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      55 18
      پاسخ
      لعنت ب مسعولین بی کفایت ک الان ۳ماه نمیتونن ین مشکل رو حل کنن یا نمیخان حل کنن بلخره بچهاشون جای از ما بهترونن نگران ک نیستن از استرس تپش قلب میگیرم تا بچم سلامت بیاد خونه انشالله باعث و بانیش ب درک واصل شه
      • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
        18 28
        نمی دونم کی دانش اموزان مجبور می کنه که این کار انجام بدن هرچی هست از داخل مدرسه توسط دانش آموز انجام میشه با پرداخت پول به والدین
      • . IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
        0 0
        حضرت علی می فرماید فقر از در که وارد شود ایمان از در دیگر بیرون می رود شکم گرسنه هم دین و ایمان نداره شاید هم کار خود وابسته های خودیهاست
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      62 20
      پاسخ
      از کی تا حالا عطر حال ادم رو بد میکنه اون هم تو این فضای باز و آزاد ؟
    • یک مستمری بگیر IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      58 15
      پاسخ
      قبل از عید در شیپور صدا و سیما جار زدند که بیش از ۱۰۰ نفر در رابطه با مسمومیت دانش آموزان دستگیر کردیم نتیجه چی شد ؟ چرا وزیر کشور و فرمانده ناجا لال شدند ؟
      • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        4 13
        تا احمق هایی مثل شما هستند و از اون بر آب سرخط میگیرن ، آش همون و کاسه همان هیچ ربطی هم به مسئولین نداره ، فقط دلار های کثیف هست که معاندین خرج میکنند برای آشوب کشیدن مملکت
    • jak IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      12 23
      پاسخ
      چی بگن .بگن دانش آموزا خودشون بودن .از اولش معلوم بود غیر قم باقی کار دانش آموزا بودش
    • اشکان IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      36 14
      پاسخ
      من این فیلم بردم پیش یکی از دوستام که سیستم تدوین و فیلم برداری حرفه ای داره تا حد ممکن زوم کردیم و و تصویر شفاف کردیم بازم هیچی هیچی معلوم نبود شایدم واقعا کار دانش اموزان باشد حالا ابن دوستمون چطور با این تصویر حرکت دست و دست بردن تو جیب رو می بینه خدا داند ضمنا نارنجک عطررررر زااااا؟؟؟؟؟
      • آذر IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        2 14
        تو نمیخواد پی گیرباشی اگه میخواستی برعلیه ملت ایران چرت نمی گفتی .تو مدرسه اینجا هم دانش آموز بوده وگفته که بام پول دادن بندازم پس چیزی رو که نمیدانی نگووووو خواهشا
    • مهدی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      57 20
      پاسخ
      نمی‌دونم یعنی آنقدر مغزتون کوچیکه !!!! نارنجک عطرزا آخه!!! بعد کدوم احمقی رو دیدی نارنجک بزنه نزدیک خودش هههههه !!!! باشه باور کردیم افتاد گردن خود دانش آموزان هههههه !!!! کدوم حرفتون رو باور کنیم چل چاخان ها هههههه
    • IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      19 7
      پاسخ
      بسه خسته نشدید از این همه دروغ این مدرسه نارنجک مدارس دیگه چی از خدا بترسید شک نکنید خداوند جای حق نشسته ظلم پایدار نیست
    • جلیل IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      27 7
      پاسخ
      این بازی هاو فیلم ها دیگه قدیمی شده
    • ایرانی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      24 4
      پاسخ
      همیشه این عطرزاها رو در فضای بسته میزدن و دود هم نداشت چجوری شد که اینجوری ماست مالی میکنید...
    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      28 9
      پاسخ
      کار اولیا و دانش آموزان نیست. دانش آموز ، دانش آموز رو مسموم نمی کنه چون خودش هم مسموم میشه و هیچ اولیایی دوست نداره بچش مسموم بشه .چرا دم در مدرسه ها هیچ نیروی انتظامی و گشت نیست ؟ یکی از بچه ها یه چیزی .. بگه چطور زود متوجه میشن اونوقت این مسمومیتها رو تا حالا متوجه نشدن کار کی هستش؟
    • احمد IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      23 10
      پاسخ
      این بچه نارنجک چهارشنبه سوری زده حالا از روی بازیگوشی الان همه چی می افته گردنش خدا بهش رحم کنه😔
    • مینا IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      20 5
      پاسخ
      هر چی دقت کردم چیزی ندیدم اخه چند تا دانش اموز میتونه این کار کنه بیش از چندین مدرسه این اتفاق افتاده چرا هیچ کاری نمیکنن تو چیزای دیگه که خیلی سریع شناسایی میکنن مگه میشه همچین چیزی دشمن جرات داشته باشن تو مدرسه دست به کاری بزنه والله
      • رضا IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        3 9
        تو یه معاینه چشم برو .وحتی به مغزت یه تکونی بده
    • علی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      4 1
      پاسخ
      خوب که نگاه میکنم مدرسه دخترانه ابتدایی هستش اگه هم چیزی بوده احتمالا افتاده گوشه حیاط اینم برداشتته دوباره پرت کرده یارو جو داره میده نگاه داره میسازش چرت و پرت بعد تو متن خبر میگید صدای انفجار اومده خب قطعا نارنجک دستی بوده انداختن تو مدرسه نترکیده این بچه هم فرداش دیده انداختش
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      2 8
      پاسخ
      چ جالب ک این چیزا وایرال نمیشه اما ویدیوهای خلافش خیلی سریع وایرال میشه. لعنت ب اون دانش اموز و پدرومادر بی مسئولیتش
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      اون احمقایی ک ب کلمه نارنجنک عطر زا گیردادن انگار خبر ندارن تو مدارس چ خبره باشه اسمش نارنجک عطرزا نیست شما اسم بذار روش. این کارارو همیشه دانش اموزا در مدارس انجام میدادن. همیشه نخاله پیدا میشده ک ی چیزی تو بخاری بندازه تا کلاس تعطیل بشه یا ی قرصی زیر پا له کنن. ولی الان بصورت سازماندهی شده هست
    • ناشناس IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      دستشو باید بشکنن گول خورده های اجنبی پرست
    • S AE ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خب باشه این بگین نارجک بود بقیهه مدرسه هاچی اونم نارنجکه خخخ
    • علی IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      گیرم که راست کارخودتونه برا انحراف افکارما مردم
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      نارنجک عطر زا🤣🤣🤣🤣🤣🤣 حتما عطر یاس داره همه مسموم میشن
    • هموطن IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      1 1
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      تو اگه چیزی متوجه می شدی وطن فروش نبودی و اب تو اسیاب دشمن نمی ریختی نوکرای صهیونیست ها چیزی نمی بینند کلا

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