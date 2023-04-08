لحظه پرتاب نارنجک دست ساز توسط یکی از دانش آموزان دختر در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اعلام آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح شنبه گزارشی مبنی بر انتشار بوی عطر و بدحالی سه نفر از دانش‌آموزان آموزشگاه دخترانه خیام پردیس توسط مدیر آموزشگاه به مسئولین منطقه گزارش شد.

ساعتی پس از حضور مسئولین در مدرسه و بررسی شرایط، صدای انفجار نارنجک دست‌ساز یک دانش‌آموز به گوش می‌رسد که به علت شدت صدای ایجاد شده، مدرسه دچار بی‌نظمی شده و تعدادی از دانش‌آموزان از مدرسه خارج می‌شوند و تعدادی از اولیای دانش‌آموزان نیز پشت درب آموزشگاه تجمع می‌کنند.

در فیلم لحظه پرتاب نارنجک دست ساز توسط یکی از دانش آموزان در پردیس را می‌بینید.