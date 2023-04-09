دستاوردها و پیگیری های مدیران ملاک ارزیابی آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی شامگاه شنبه، در همایش فرمانداران استان با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد مدیران و فرمانداران، افزود: فرمانداران عملکرد سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت خود را بررسی کنند.

وی تصریح کرد: فرمانداران باید اقدامات سال گذشته دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت خود را نیز به دقت بررسی و تأثیرات این اقدامات را مورد ارزیابی قرار دهند.

وی اذعان کرد: اگر مدیر دستگاه اجرایی توانایی پیگیری و انجام کارها را نداشته باشد، باید تعیین تکلیف شود.

استاندار سیستان و بلوچستان، با تاکید بر اینکه فرمانداران، نماینده حاکمیت در شهرستان‌ها هستند، بیان کرد: فرمانداران باید چشم اندازها و برنامه‌های دستگاه‌های تحت نظارت را در اختیار داشته باشند و به طور مستمر پیگیر نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبارات و کیفیت اجرای برنامه‌ها و وظایف محوله آنان باشند.

کرمی اضافه کرد: مسئولان باید در زمینه پیگیری امور همت گمارند و به اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وی گفت: دلایل تاکید بر اهمیت تعاونی‌های دانش بنیان این است که در راستای رعایت عدالت اقتصادی چندین نفر با سرمایه‌های کوچک کنار همدیگر در عرصه‌های مختلف دامداری، کشاورزی، شیلات و…، کارهای بزرگی انجام دهند.

وی افزود: در زمینه معادن به مسئولین صنعت و معدن در خصوص عدم خام فروشی مواد معدنی و ایجاد صنایع فرآوری مواد معدنی تذکر داده شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر انضباط مالی و اهمیت اجرای صحیح پروژه‌ها، ادامه داد: نظارت بر پروژه‌، فعالیت مدون، پیشرفت فیزیکی و زمانبندی پروژه‌ها مورد توجه مسئولان باشد.

کرمی با اشاره بر اهمیت موضوع ساخت مسکن بیان کرد: وظیفه ما این است که زمین را در اختیار مردم برای ساخت مسکن قرار دهیم و زمینه توسعه و تقویت روستاها را فراهم کنیم.

وی با بیان اهمیت اشتغال خانواده‌ها، تصریح کرد: تولید ثروت در درون خانواده‌ها باید انجام شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد خطاب به فرمانداران بیان کرد: اگر فساد در دستگاهی را سراغ دارید، محکم و قاطع با عوامل آن فساد برخورد کنید.

کرمی با اشاره به نقش مردم در اقتصاد نیز گفت: اقتصاد مردمی باید مورد توجه قرار گیرد و نقدینگی‌ها در کار تولیدی به کار گرفته و تشویق، هدایت و فراهم کردن شرایط مناسب برای مردم برای سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

وی در این دیدار به تلاش‌های شبانه‌روزی فرمانداران در انجام کارها، بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی، دیدار با نخبگان، گفتگو با سران طوایف و استفاده از توان اقشار مختلف در انجام امور تاکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه خدمت به خلق جزو فرمان‌های الهی است، تاکید کرد: اکنون که فرصت دارید با تمام وجود از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده کنید زیرا فرصت‌ها زود گذر هستند.