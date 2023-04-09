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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۹:۲۵

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد:

۲ شهید گمنام در شب‌های قدر مهمان استان یزد هستند

۲ شهید گمنام در شب‌های قدر مهمان استان یزد هستند

یزد- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد گفت: دو شهید گمنام مهمان مردم یزد در شب‌های قدر خواهند بود.

منصور زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم یزد برای اولین‌بار در شب‌های قدر میزبان دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس هستند، اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های مکرر مردمی، گروه‌های مذهبی، دانشجویی و دانش‌آموزی، تعدادی شهید گمنام در لیالی قدر به استان‌ها اختصاص یافته که در این راستا یزد نیز میزبان دو شهید گمنام خواهد بود.

وی افزد: دو شهید گمنام استان تا پایان فروردین ماه از طریق فرودگاه شهید صدوقی وارد استان یزد خواهند شد.

زارع بیان کرد: برنامه‌های متعدد معنوی با حضور اقشار مختلف مردم با حضور این دو شهید گمنام در سطح استان در نظر گرفته شده و پیکر این دو شهید هر روز از ساعت هفت صبح در امامزاده جعفر (ع) میزبان مشتاقان خواهد بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد با تأکید بر اینکه این شهدا مهمان مردم یزد هستند، عنوان کرد: برنامه ویژه‌ای برای خاک‌سپاری این شهدا در نظر گرفته نشده و تنها تا پایان فروردین این شهدا در یزد هستند و پس از آن دوباره به تهران منتقل خواهند شد.

زارع با اشاره به اینکه این دو شهید گمنام ۲۷ ساله و ۳۷ ساله هستند، بیان کرد: یکی از این شهدا مربوط به عملیات رمضان در شرق بصره و دیگر شهید گمنام نیز مربوط به عملیات خیبر هستند.

کد مطلب 5750026

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