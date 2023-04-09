منصور زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مردم یزد برای اولین‌بار در شب‌های قدر میزبان دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس هستند، اظهار داشت: با توجه به درخواست‌های مکرر مردمی، گروه‌های مذهبی، دانشجویی و دانش‌آموزی، تعدادی شهید گمنام در لیالی قدر به استان‌ها اختصاص یافته که در این راستا یزد نیز میزبان دو شهید گمنام خواهد بود.

وی افزد: دو شهید گمنام استان تا پایان فروردین ماه از طریق فرودگاه شهید صدوقی وارد استان یزد خواهند شد.

زارع بیان کرد: برنامه‌های متعدد معنوی با حضور اقشار مختلف مردم با حضور این دو شهید گمنام در سطح استان در نظر گرفته شده و پیکر این دو شهید هر روز از ساعت هفت صبح در امامزاده جعفر (ع) میزبان مشتاقان خواهد بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد با تأکید بر اینکه این شهدا مهمان مردم یزد هستند، عنوان کرد: برنامه ویژه‌ای برای خاک‌سپاری این شهدا در نظر گرفته نشده و تنها تا پایان فروردین این شهدا در یزد هستند و پس از آن دوباره به تهران منتقل خواهند شد.

زارع با اشاره به اینکه این دو شهید گمنام ۲۷ ساله و ۳۷ ساله هستند، بیان کرد: یکی از این شهدا مربوط به عملیات رمضان در شرق بصره و دیگر شهید گمنام نیز مربوط به عملیات خیبر هستند.