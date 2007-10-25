بغداد خواهان حفظ امنیت ملی ترکیه است / مشکل پ.ک.ک ناشی از اشغال عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس پارلمان عراق بعد ازدیدار با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه درشهر دمشق در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد : ما به طور کامل آماده هستیم تا هراقدامی را که می تواند به حفظ امنیت ملی ترکیه کمک کند، انجام دهیم، زیرا آن را حفظ امنیت ملی عراق می دانیم.

وی گفت: معتقدیم که راه حل سیاسی و مسالمت آمیز بهترین راه برای مشکل پ.ک.ک به شمار می رود و این بحران ناشی از سلطه آمریکا برخاک عراق و تاثیر بر تصمیم ترکیه است.

المشهدانی امروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز دیدار کرد و اسد در این ملاقات بر موضع ثابت دمشق مبنی بر حفاظت از امنیت و ثبات عراق و وحدت سرزمینی آن تاکید کرد.