رئال مادرید در اندیشه حفظ صدرنشینی/ والنسیا صدر جدول را نشانه گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید پس ازموفقیت دررقابت های لیگ قهرمانان اروپا، فردا شب درچارچوب هفته نهم رقابت های لالیگا با دپورتیوو لاکرونا دیدارمی کند تا با کسب امتیازات کامل این دیدارهمچنان درصدر جدول رده بندی رقابت ها باقی بماند.

والنسیا هم برای اینکه بتواند بخت صدرنشینی خود را افزایش دهد باید در دیدار روز یکشنبه در رامون سانچز به مصاف سویایی برود که در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا عملکرد خوبی داشته و می تواند برای حریف نامدارخود مشکل آفرینی کند.

برنامه هفته نهم این رقابتها به شرح زیر است :

شنبه 5/8/86:

* آتلتیکو مادرید - رئال بتیس

* مایورکا - اسپانیول

* رئال مادرید - دپورتیو لاکرونا

یکشنبه 6/8/86:

* لوانته - آتلتیکو مادرید

* اوساسونا - وایادولید

* راسینگ سانتاندر - ختافه

* رئال مورسیا - رکرتیوو هوئلوا

* زاراگوزا - ویارئال

* بارسلونا - آلمریا

* سویا - والنسیا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 19 امتیاز

2- ویارئال 18 امتیاز

3- والنسیا 18 امتیاز

4- بارسلونا 17 امتیاز

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18- ختافه 5 امتیاز

19- رئال وایادولید 5 امتیاز

20- لوانته یک امتیاز