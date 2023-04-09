آذربایجان غربی آماده توسعه رشته ورزشی فوتبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در دیدار ریس فدراسیون فوتبال کشور، توسعه رشته فوتبال و والیبال را از اولویتهای استان در حوزه ورزش دانست و افزود: آذربایجان غربی در ورزشهای تیمی و انفرادی حرفهایی برای گفتن داشته و اقداماتی هم در حوزه ورزشهای عمومی و قهرمانی آغاز کردهایم.
وی با اشاره به رکود در اجرای زیرساختهای ورزشی استان در سالهای گذشته، اظهار کرد: به همین خاطر سرانه قابل توجهی به حوزه ورزش آذربایجان غربی تخصیص نیافته و پروژه جدیدی هم در سطح ملی نداشتهایم.
استاندار آذربایجان غربی به رویکرد دولت سیزدهم در خصوص اتمام پروژههای نیمه تمام نیز اشاره کرد و ادامه داد: از ظرفیتهای ملی و استانی استفاده کرده و در سفرهای شهرستانی مصوبات خوب و طرحهای جدیدی برای توسعه ورزش آذربایجان غربی در کنار تکمیل پروژههای نیمه تمام داشتهایم.
معتمدیان همچنین استفاده از مدیران جوان و متخصص در حوزه ورزش استان را یادآور شد و اضافه کرد: با توجه به همسایگی آذربایجان غربی با سه کشور، به دنبال برگزاری مسابقات چند جانبه بوده و در سال گذشته نیز میزبان چند مسابقه بینالمللی بودیم.
وی به ظرفیتهای استان در حوزه فوتبال اشاره کرد و افزود: زمینه توسعه فوتبال در آذربایجان غربی با توجه به حضور فعال تیمهایی چون نود ارومیه و سردار بوکان همواره فراهم بوده است.
نظر شما