بازسازی نخستین واحد های مسکونی احداثی در خوی اتمام یافت

جعفر برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تسریع بازسازی در مناطق زلزله زده شهرستان خوی، دو واحد مسکونی احداثی در روستای وار و بدلان شهرستان خوی با اتمام عملیات گچ و خاک و نصب در و پنجره به اتمام رسیدند.

وی ادامه داد: با اتمام آواربرداری های واحد مسکونی احداثی اعلام رضایت شده در مناطق زلزله زده شهرستان خوی و تأمین مصالح ساختمانی از جمله میلگرد و سیمان رایگان، اسکلت‌های فلزی، آجر و بلوک‌های سقفی، کار بازسازی ۵۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی در مناطق زلزله زده خوی آغاز شده است.

برزگر با بیان اینکه از مجموع دو هزار و ۱۲۰ واحد مسکونی در ۴۰۳ واحد مسکونی عملیات بتن ریزی فونداسیون به اتمام رسیده است، گفت: همچنین با نصب ۲۲۷ اسکلت فلزی، عملیات دیوارچینی و بتن ریزی سقف در مناطق روستایی آغاز شده و دیوارچینی ۴۷ واحد مسکونی و اجرای سقف ۲۲ واحد مسکونی در این مناطق به پایان رسید.

وی اضافه کرد: تاکنون به ۲۴ هزار و ۲۳۷ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی زلزله زده شهرستان خوی برای تعمیر و سکونت شهروندان دستور کار تعمیری برای شروع عملیات تعمیرات ابلاغ شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: واریز مرحله نخست بلاعوض های تعمیری به حساب مالکان این واحدها در مناطق زلزله زده تا پایان فروردین ماه به اتمام خواهد رسید.

برزگر خاطرنشان کرد: همچنین با آغاز فرآیند تشکیل پرونده، مالکان ۷ هزار و ۹۰۴ واحدهای مسکونی تعمیری و احداثی جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده اند.