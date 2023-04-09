کمبود مرغ در استان بوشهر نداریم

سید عبدالحسین موسوی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تأمین نیازهای استان بوشهر به مرغ اقدامات خوبی صورت گرفته و ذخیره‌سازی در انبارهای استان به اندازه کافی انجام شده است.

وی متولی توزیع مرغ در استان را ستاد تنظیم بازار عنوان کرد و ادامه داد: در صورتی که کمبودی از سوی این ستاد اعلام شود، آماده تأمین نیازها هستیم و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: در سطح استان فروشگاه‌هایی تعیین شده تا مرغ مورد نیاز مردم را تأمین کنند و در صورت کمبود نیازهای آنها تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته سه هزار و ۸۰۰ تن مرغ در استان بوشهر توزیع شده بود افزود: هزار و ۵۰۰ تن آن در ایام نوروز و در قالب طرح ضیافت انجام شده است.

موسوی فرد ادامه داد همچنین در مدت یاد شده ۷۱۲ تن گوشت قرمز توزیع شد، که ۱۹۲ تن آن در ایام نوروز و در قالب طرح ضیافت توزیع شده است.