کشف اختلاس ۵۰۰ میلیارد ریالی در شهرداری پیرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: در ادامه مبازره قاطع دستگاه قضائی استان با سو جریانات و فسادهای مالی، با اعلام ضابط خاص مبنی بر وقوع تخلفات سازمان یافته فساد مالی ۵۰۰ میلیارد ریالی توسط یکی از اعضای شهرداری پیرانشهر به دادستانی این شهرستان، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و با صدور دستورات قضائی متهم دستگیر شد.

وی افزود: به منظور طی مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام وی موضوع به شعبه بازپرسی ارجاع و متهم با صدور قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات تکمیلی در جریان بازپرسی ادامه دارد.

عتباتی اضافه کرد: دستگاه قضائی با تمام قدرت در مقابل مفسدین ایستاده و هر جایی فساد و تخلف از قوانین را ملاحظه کند، برخورد بازدارنده خواهد کرد و هیچ گونه ملاحظه کاری و مماشاتی را نمی‌پذیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور ۲۸ حکم جایگزین حبس فرهنگی خرید کتاب به ارزش بیش از ۷۳۵ میلیون ریال توسط قضات زیر مجموعه طی سال گذشته برای برخی محکومان خبر داد.

عتباتی اظهار کرد: به منظور عمل به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با نگاه اصلاح گرانه قضات حوزه‌های قضائی ارومیه، محمدیار، خوی، ماکو، پیرانشهر، شوط و سیمینه در سال ۱۴۰۱ با بهره بردن از ظرفیت قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، ۲۸ حکم فرهنگی خرید کتاب صادر شد.

وی ادامه داد: مدیر کل کتابخانه‌های استان ضمن قدردانی از حسن نظر دستگاه قضائی استان در راستای توسعه فرهنگی و حمایت از فرهنگ کتابخوانی با صدور این احکام بیان داشته که از محل این احکام ۷۴۴ نسخه کتاب خریداری و به منظور بهره مندی عموم مردم در اختیار کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌هایی که این احکام را صادر کرده‌اند، قرار خواهد گرفت.