به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن اظهارداشتک علت این که خانم‌ها بیشتر از آقایان در میان بازدید کنندگان نمایشگاه قرآن حضور دارند، این است که همیشه علاقه‌مندی خانم‌ها به مباحث تربیتی و فرهنگی بیشتر از آقایان بوده است. مخصوصاً در مباحث دینی خانم‌ها استقبال بیشتری نشان می‌دهند و از این مسئله باید استقبال کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: خانم‌ها محور خانواده هستند. پس باید زمینه را برای فعالیت و استفاده بهتر آن‌ها از نمایشگاه قرآن فراهم کرد.

خزعلی خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم اینکه خانم‌ها به مباحث فرهنگی ارادت ویژه‌ای دارند یکی از نمونه‌های تجلی رحمت الهی در بانوان است.

وی همچنین درباره مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی در جامعه بیان کرد: قرار است برنامه ساماندهی حجاب به صورت متمرکز و نه پراکنده و سلیقه‌ای برنامه‌ریزی شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: این برنامه به صورت متمرکز در ستادی که در وزارت کشور برگزار شده تصمیم‌گیری شده و به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود.