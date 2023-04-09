رعایت عفاف و حجاب از عوامل محکم تحکیم بنیان خانواده است

سید محمدرضا کاظمیطبا در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره رعایت مسئله عفاف و حجاب با اشاره به اینکه در مسئله عفاف و حجاب ۲ حوزه داریم که یکی حوزه مردمی و دیگری حوزه حاکمیت است، اظهار داشت: حوزه حاکمیت جایی که دستگاههای اداری مسئولیت دارند گفته شد که بحث عفاف و حجاب باید رعایت شود و مسئله برهنگی برای ما پذیرفته نیست و هیچ دستگاهی را نمیپذیریم که پاسخگو به افراد بیحجاب را داشته باشند.
وی افزود: دستورالعملهای لازم در خصوص رعایت حجاب از مجموعه دولت صادر شده است و اتمام حجت با مدیران هم در اینباره صورت گرفت، البته با رعایت اخلاق، مدارا کردن و طبق موازین اسلامی اجرای این دستورالعملها مدنظر همکاران دستگاههای اجرایی ما است.
فرماندار شاهینشهرو میمه با بیان اینکه رویکرد ما اجرای قانون است، تصریح کرد: اجرای قانون توسط مردم و چه مجریان قانون، چه نیروی انتظامی، حراستها و امر به معروف و نهی از منکر باید انجام شود.
کاظمیطبا با اشاره به اینکه مطالبه ما از مردم رعایت قانون در حوزه رعایت عفاف و حجاب است، خاطرنشان کرد: عفاف و حجاب تضمین کننده زندگی سالم است، اگر عفاف و حجاب در خانواده جاری باشد، بسیاری از مشکلات اجتماعی به وجود نخواهد آمد.
وی با بیان اینکه اگر نظام خانواده دارای اعتقادات و باورهای دینی مستحکم باشد، دچار آسیبهای اجتماعی نمیشود، تاکید کرد: رعایت عفاف و حجاب بهعنوان یک فریضه مهم الهی برای تحکیم بنیان خانواده، حفظ و توسعه اخلاق در جامعه بر همگان امری ضروری است.
نظر شما