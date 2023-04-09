ساعت کاری مدارس اصفهان در روزهای پس از لیالی قدر اعلام شد

جلال سلمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن شبهای قدر، آغاز ساعت کاری ادارات آموزش و پرورش و مدارس استان اصفهان در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح خواهد بود.
وی افزود: از این رو مدیران باید به گونهای برنامهریزی کنند که آغاز فعالیت آموزشی و پرورشی مدارس در این روز از ساعت ۹ صبح آغاز شود.
مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ساعت کاری روزهای عادی برای مدارس متوسطه دخترانه ۷:۳۰، مدارس متوسطه پسرانه ۷:۴۵ و برای دانشآموزان مقطع ابتدایی ساعت ۸ تعیین شده بود.
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