کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ کیلوگرم ترافل در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بشکوفه صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: شامگاه شنبه در پی اطلاعات واصله مردمی، تلاش و کمین کادر حفاظتی منابع طبیعی شهرستان، با همکاری نیروی انتظامی، بیش از ۱۰۰ کیلو ترافل (دنبلان کوهی) قاچاق حین معامله کشف و ضبط شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری کلاله گفت: در همین ارتباط دو دستگاه سواری به همراه دو نفر عوامل خرید و فروش این کالای قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی گفت: طبق ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی به قصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط می شود.

گفتنی است، برداشت قارچ ترافل از جنگل‌های هیرکانی سبب از بین رفتن بذرها و نهال‌های کوچک درختان، برهم خوردن نظم خاک جنگل و سُست شدن و فرسایش آن و در نهایت خشک شدن درختان می‌شود.

قارچ ترافل یا دنبلان کوهی زیرزمینی و در عمق پنج تا ۳۰ سانتی زمین و اغلب در مجاورت ریشه گیاهان به خصوص درخت بلوط رشد می‌کند و دارای خواص دارویی و تغذیه‌ای زیادی است.