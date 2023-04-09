به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نظامیان آمریکایی در حال رایزنی با پیمانکاران عراقی برای ساخت مواضع جدید در پایگاه هوایی عین‌الاسد واقع در غرب استان الانبار هستند.

وی افزود: این نیروها قصد دارند ساختمان‌های جدیدی برای نظامیان آمریکایی در پایگاه مذکور بسازند که همین مسأله بیانگر طرح و نقشه آمریکا برای حضور نظامی طولانی‌مدت در این پایگاه است.

این منبع امنیتی تاکید کرد: نیروهای آمریکایی به صورت غیرعلنی در حال رایزنی با پیمانکاران هستند تا عملیات ساخت ساختمان‌های مذکور را تحت تدابیر شدید امنیتی و بی‌سابقه، آغاز کنند.

وی بیان کرد: نیروهای آمریکایی مکان‌های نزدیک به پایگاه عین‌الاسد را بررسی کرده تا آنها را به این پایگاه اضافه کنند. این روند کاملاً به صورت غیرعلنی در حال اجرا است و از اهداف پشت‌پرده آن اطلاعاتی دردست نیست.

نظامیان آمریکایی از مدتها قبل تدابیر شدید امنیتی در اطراف پایگاه عین‌الاسد برای ممانعت از هرگونه حمله موشکی به این پایگاه اتخاذ کرده‌اند.

نیروهای اشغالگر آمریکایی از سال ۲۰۰۳ میلادی در عراق مستقر هستند که بزرگترین پایگاه آنها عین‌الاسد در استان الانبار در غرب این کشور قرار دارد.

گفتنی است، مسئولان و مردم عراق، بارها بر لزوم اخراج نیروهای آمریکایی از کشورشان در راستای اجرای مصوبه پارلمان در این زمینه تاکید کرده‌اند.