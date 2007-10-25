حمایت انگلستان از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه ای اعلام کرد : ما از تلاش های دولت آمریکا برای اعمال فشار بر ایران حمایت می کنیم.

بیانیه افزود: همانطور که گوردون براون نخست وزیر انگلیس روز 24 اکتبر تاکید کرد، ما به تلاش ها جهت تصویب سومین قطعنامه در سازمان ملل پایبند هستیم.

به گزارش مهر، وزیر امور خارجه آمریکا امروز در تداوم سیاست های خصمانه کشورش علیه ایران از تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران و سه بانک ایرانی خبر داد.

کاندولیزا رایس امروز درجمع خبرنگاران در واشنگتن با تاکید بر اینکه آمریکا همچنان بر حل مسئله هسته ای ایران به صورت دیپلماتیک اصرار دارد، گفت : ما تدابیر اضافی برای دفاع از منافع خود و کمک به دوستانمان در حفاظت از کشورشان اتخاذ می کنیم.

وی افزود که تدابیر جدید که ازسوی واشنگتن اتخاذ شده، علیه سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.

رایس همچنین مدعی شد که سه بانک ایرانی نیز به علت دست داشتن در تامین هزینه های عملیات تروریستی جزو تحریم ها قرار می گیرند.