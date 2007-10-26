شرکتهای گردشگری برای جذب توریست شکار هیچ محدودیتی ندارند

مهندس محمد جعفر جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیت تورهای شکار گفت: ما در سال جاری با توجه به تقاضای گروه ها و توریستهای شکار، برخلاف سالهای گذشته به شرکتها اعلام کرده ایم که در خصوص جذب تعداد گروه ها و توریستهای شکار هیچگونه محدودیتی ندارند.

وی افزود: ما برای دادن مجوز به شرکتها سقف بندی نموده ایم و اعلام کرده ایم که شکارچی ها با مراقبت و کنترل محیط بانان می توانند از شکارهایی که از بهره وری و زاد و ولد خارج شده اند استفاده کنند.

جوادی با تاکید به اینکه در سالهای قبل شکارچیان مجاز به شکار حیوانات جوان بودند و جلوی زاد و ولد برخی از آنها را می گرفتند اضافه کرد: در سال جاری برای شکار محدوه سنی در نظر گرفته ایم و شکارچیان موظفند به دنبال شکارهایی باشند که نوع، گونه و سن آنها از طریق محیط بانان اعلام می شود.

وی در خصوص نحوه برخورد با متخلفین گفت: مسئولان نظارت و بازرسی ما در این خصوص مسئول هستند و با این گونه افراد برخورد جدی به عمل خواهد آمد.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: نوع جریمه این افراد براساس نوع شکار، سن، محدوده ای که در آنجا تخلف کشف شده است و نیز میزان جریمه به تناسب نوع تخلف متفاوت خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کانونهای شکار نحوه عملکرد توریستها را تضمین می کنند، در صورت تخلف هر شکارچی با کانون معرفی کننده آن نیز برخورد خواهد شد.

جوادی تصریح کرد: میزان جریمه این شرکتها نیز براساس نوع و شکل تخلفات متفاوت است و احتمال تعطیلی موقت این شرکتها را به همراه دارد.

لازم به ذکر است که فصل شکار از اوایل آبان آغاز می شود و تا ابتدای اسفند ادامه خواهد داشت.