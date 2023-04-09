هوای سالم اصفهان در بیستمین روز بهار/ شاخص ۷۴ است

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه بیستم فروردین ماه بر اساس داده‌های دریافتی ۱۴ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۷۴ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی افزود: امروز شاخص هوا در ایستگاه میدان انقلاب با ۷۷، کِردآباد با ۶۷، محله رهنان با ۶۴، خیابان ۲۵ آبان (شهید باهنر) ۶۱، محله ولدان (ایستگاه پایش ورزشگاه میثاق) با ۶۰، دانشگاه صنعتی و خیابان فیض با ۵۷، فرشادی با ۵۴ و سپاهان شهر با ۵۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.

وی با اشاره به قطعی ایستگاه پایش هوا در بولوار کاوه، ادامه داد: شاخص هوا در ایستگاه پایش خیابان میرزا طاهر با ۳۴ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: به افراد آسیب پذیر از جمله سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان توصیه می‌شود فعالیت‌های سنگین و طولانی در فضای باز را کاهش دهند.

شاخص هوا در ایستگاه‌های پایش شهرداری اصفهان- ۲۰ فروردین

لقایی اضافه کرد: این کلان‌شهر از ابتدای فروردین تاکنون طی ۲۰ روز، ۱۱ روز هوای پاک و ۹ روز هوای قابل قبول داشته است.

به گزارش مهر، سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۱۶ و پروین با ۱۱۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و بزرگراه خرازی با ۱۵۲ ناسالم برای عموم شهروندان و رودکی با ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

وضعیت هوای امروز سجزی با ۹۹، مبارکه با ۶۸ و شاهین شهر با ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول بوده و ایستگاه‌های پایش هوا در سایر شهرها از جمله نجف‌آباد، کاشان، زرین‌شهر، خمینی شهر و منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان امروز جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم بوده و در نواحی شمال استان وزش باد به نسبت شدید در ساعات بعد از ظهر پیش‌بینی شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.