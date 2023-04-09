به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسفی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: دوره آموزشی جهاد تبیین با ابزار هنر و مسابقات کتابخوانی بر مبنای آثار هنرمندان انقلابی به مناسب هفته هنر انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های فارس برگزار خواهد شد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس ادامه داد: گفت و شنود و نشست‌های تخصصی و نظری با موضوع هنر انقلاب اسلامی، کارگاه‌های آموزشی مرتبط با رشته‌های هنری و نمایشگاه عکس، نقاشی، پوستر، اکران و نقد فیلم‌های مستند، اجرای نمایش، محافل شعر خوانی، محافل داستان خوانی و برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان شاخص با تخفیف ویژه دانشجویی از برنامه‌های دیگر هفته هنر انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های فارس است.

یوسفی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری، عنوان کرد: خاطره نویسی، داستان نویسی، فیلم سازی و نویسندگی از جمله دوره‌هایی است که برای دانشجویان در هفته هنر انقلاب در نظر گرفته شده است.