محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان‌هایی که اقتصادشان بر پایه کشاورزی است، دچار فقر هستند چرا که درآمد آنان ثابت است اما در استانی که درآمد از طریق صنعت و خدمات بدست می‌آید، درآمد نیز متغیر خواهد بود.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: طی ۲ سال گذشته پیگیر آن بودیم که درآمدهای صنایع بزرگ استان در خود این منطقه سرمایه گذاری شود و تاکنون حساب‌های پتروشیمی به بانک استان وارد شده است.

وی افزود: در حال حاضر این مجموعه هزار میلیارد تومان در بانک‌های استان سرمایه دارد.

وحیدی تصریح کرد: شرکت تعاونی‌های فراگیر یک سرمایه اولیه مردمی دارند که در صورت عدم تبدیل به سرمایه در گردش، ارزش آن از بین می‌رود.

وی در انتها گفت: خراسان شمالی رتبه ۳۰ کشور در درآمد را دارد اما در اعتبارات در رتبه هجدهم کشور ایستاده است.