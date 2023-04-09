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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۱۸

در هفته هنر انقلاب اسلامی؛

نشست نقد و بررسی کتاب «غمِ شیرین» در گرگان برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «غمِ شیرین» در گرگان برگزار می‌شود

گرگان- در نشستی به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی کتاب «غمِ شیرین» به قلم «محمود خواجه نژاد» در استان گلستان نقد و بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و به همت واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان گلستان، نشست نقد و بررسی کتاب «غمِ شیرین» به قلم محمودخواجه نژاد، در روز یکشنبه (۲۷ فروردین ماه)، ساعت ۱۵ در محل حسینیه هنر و اندیشه حوزه هنری استان گلستان برگزار خواهد شد.

کتاب «غمِ شیرین» با محوریت مروری بر چند آیین نمایشی مذهبی در شهرستان گرگان و در ۱۱۴ صفحه و به صورت مصور همراه با اسناد قلمی شده است.

در این کتاب که در چهار فصل به همت انتشارات پیک ریحان، در آخرین روزهای سالی که گذشت منتشر شده است، ضمن تعریف مفاهیمی چون آئین، نمایش و آئین‌های نمایشی، بر مبنای نظریه‌های تفسیرگرایی و کارکردگرایی، به آیین‌هایی چون صبح رو سیاه، علم سلام، دسته چوبی، چهل منبر و عشوری که خاص منطقه گرگان و حومه به شمار می‌رود، پرداخته شده است.

گفتنی است؛ هفته هنرانقلاب اسلامی در استان گلستان از ۱۹ تا ۲۷ فروردین ماه با اجرای نزدیک به ۳۰ برنامه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تبیینی به همت حوزه هنری استان گلستان و جمعی از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در این استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5750262

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