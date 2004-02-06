كساني كه معتقدند شوراي نگهبان قدرت تصميم گيري ندارد ضد ولايت فقيه هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد خاتمي عضو مجلس‌ خبرنگان‌ رهبري‌ در مراسم‌ گراميداشت‌ ياد طلاب‌ و روحانيان‌ جان‌ باخته‌ در زلزله‌ بم‌ در كرمان‌ گفت: ‌‌‌مخالفت‌ با ولايت‌ فقيه‌ راهكار دشمنان براي مبارزه‌ با نظام‌ اسلامي‌ است و‌‌ كساني‌ كه‌ معتقدند شوراي‌ نگهبان‌ قدرت‌ تصميم‌ گيري‌ و اظهار نظر ندارد و بايد به‌ سراغ‌ كانون‌ اصلي‌ قدرت‌ و مانع اصلي‌ اصلاحات‌ دموكراتيك‌ رفت‌، ضد ولي‌ فقيه‌ هستند.

وي با اشاره به اينكه مطرح‌ كردن‌ جدايي‌ دين‌ از سياست‌ و بردن‌ انقلاب‌ به‌ سمت‌ سكولاريسم‌ توطئه ‌اي‌ عليه‌ انقلاب‌ است‌‌ به‌ مواضع بعضي‌ افراد و گروهها مبني‌ بر آسيب‌ ديدن‌ جمهوريت‌ نظام‌ و مردمسالاري‌ تصريح‌ كرد‌‌ دراين‌ دوره‌ از انتخابات‌37 ‌درصد از تاييد شدگان‌ با گرايش‌ مستقل‌، 34 درصد وابسته‌ به‌ گروههاي‌ دوم‌ خرداد و 29‌ درصد اصولگرا هستند و براي‌ هر كرسي‌ مجلس‌ به‌ طور ميانگين‌ 19‌ نفر امكان‌ رقابت‌ دارند كه‌ اين‌ مسئله‌ نشان‌ مي‌ دهد انتخابات‌ سليقه ‌اي‌ نيست‌ و ميدان‌ رقابت‌ براي‌ همه‌ باز است‌.‌

خاتمي با اشاره به اينكه ‌ توطئه‌ ديگر دشمنان‌ عليه‌ نظام‌ بازكردن‌ پاي‌ بيگانگان‌ به‌ كشور است گفت:‌‌ جبهه‌ مشاركت‌ در جلسه‌ حزبي‌ خود تصميم‌ گرفته‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ بيش‌ از 50‌ درصد نامزدهاي‌ اين‌ جبهه‌ رد صلاحيت‌ شوند اعتراض‌ خود را در سه‌ مرحله‌ نشان‌ دهد اول تحريم‌ انتخابات ، دوم‌ ارسال‌ نامه‌ سرگشاده‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و مرحله‌ سوم‌ ارسال‌ نامه‌ به‌ اتحاديه‌ اروپا و درخواست‌ دخالت‌ در انتخابات‌ مجلس‌ هفتم‌ و ما اين‌ موضوع‌ را از دو سال‌ پيش‌ مي‌ دانستيم‌ و دوبار سفر سولانا به‌ ايران‌ نيز به‌ همين ‌ منظور بوده‌ است‌‌.

نماينده مردم كرمان در مجلس خبرگان رهبري با حمايت‌ از بيانات‌ اخير مقام‌ معظم‌ رهبري‌ گفت:‌‌‌ ولايت‌ فقيه‌ عامل‌ عزت‌ و اقتدار دين‌ است‌ و در اوضاع‌ فعلي‌ و در ميان‌ حجم‌ گسترده‌ توطئه ‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ روحانيان‌ و مسئولان‌ بايد آگاهانه‌ ترعمل‌ كنند.‌

وي با اشاره به اينكه حضور موثر در صحنه‌ انتخابات‌ تكليفي‌ شرعي‌ و نوعي‌ امانتداري‌ است گفت:‌‌ هم‌ اكنون‌ مردم‌ دشمنان‌ خود را شناخته‌اند و افقي‌ روشن‌ پيش‌ روي‌ ملت‌ است‌ و بايد با حضور در صحنه‌، دين‌ خود را به‌ اسلام‌ و انقلاب‌ ادا كنيم‌.‌