به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی در تشریح جزئیات این خبر افزود: متهم ضمن اجاره یک منزل مبله فاقد مجوز در شهر سیرجان، با غصب و جعل عنوان مدیران دولتی و قضائی از جمله مأمور محیط زیست، مأمور سازمان بازرسی و … از مردم کلاهبرداری می‌کرد.

این مقام قضائی افزود: پس از کسب گزارش‌های مختلف، موضوع با هماهنگی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، در دستور کار دادستانی سیرجان قرار گرفت و دستورات قضائی جهت شناسایی و دستگیری متهم صادرشد.

وی بیان کرد: پس از انجام یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و پلیس اطلاعات، مخفیگاه متهم شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و در بازرسی از محل اختفای متهم تعداد زیادی مدارک شناسایی، سیم کارت و کارت عابر بانک کشف شد.

قدیمی ضمن قدردانی از حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مأمورین پلیس اطلاعات و همچنین کارشناسان اداره اطلاعات سیرجان افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم از کلاهبرداران حرفه‌ای و سابقه دار است و دارای ۲۹ فقره پرونده در دادسراهای سراسر کشور است که با شیوه و شگردهای خاص و متقلبانه اقدام به کلاهبرداری در سطح وسیع در کشور می کرده است.

دادستان سیرجان هشدار داد: کسانی که بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مبادرت به اجاره دادن منازل مبله و تبلیغ در این خصوص می‌کنند، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

وی بابیان اینکه متهم بازداشت شده فردی غیر بومی استان می‌باشد، گفت: در این رابطه پرونده‌ای در شعبه پنجم دادسرای سیرجان تشکیل و متهم با قرار بازداشت مناسب روانه زندان شده است.

قدیمی در پایان خاطرنشان کرد: مردم از اعتماد بی جا به افرادی که خود را دارای مناصب دولتی و قضائی معرفی کرده و ادعای انجام کارهایی خارج از قانون را دارند، پرهیز نمایند و دقت نظر بیشتر شهروندان و کسبه در مواجه با این گونه افراد شیاد و کلاهبردار مورد تاکید است.

دادستان سیرجان بیان کرد: به طور معمول در خرید و فروش‌های روزانه کسی از عناوین کاری و شغلی خود کمک نمی‌گیرد و اگر کسی در هنگام خرید بی‌جهت بر پست و مقام دولتی یا امنیتی خود تأکید کرد، باید مورد تردید فروشندگان قرار گیرد.

ایشان بر صیانت از اعتبار و اعتماد مردم به مجموعه قضائی تأکید و بیان کردند: در پرونده‌های غصب عناوین دولتی و به ویژه غصب عناوین قضائی و امنیتی حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و هرگز اجازه نخواهیم داد تا عده‌ای سود جو و فرصت طلب به اعتبار این مجموعه خدشه وارد کنند.