مشکلات محله امام رضا(ع) گرگان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری گلستان به اتفاق دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در مسجد امام رضا(ع) گرگان حضور یافته و به صورت چهره به چهره با اهالی محله مسجد دیدار کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان ظهر یکشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: ۳۱ مشکل از سوی اهالی محله امام رضا(ع) مطرح شد که پس از دسته بندی در قالب پرونده حقوق عامه در دادسرای گرگان توسط دادستان مرکز استان تا رسیدن به نتیجه از دستگاه های اجرایی پیگیری می شود.

حیدر آسیابی افزود: همه مشکلات طرح شده در دیدار را از باب حقوق عامه پیگیری کرده و با مدیرانی که در این بخش کوتاهی کنند از باب ترک فعل برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات طرح شده مربوط به حوزه شهرداری، با قول مساعد شهردار ظرف حداکثر یک ماه حل می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: طبق روال سنوات گذشته و در راستای بخش نامه رئیس قوه قضاییه، دیدارهای مردمی و بررسی میدانی مشکلات محلات با مرکزیت مساجد امسال هم برگزار می شود و مشکلات هر محله در قالب پرونده حقوق عامه دنبال خواهدشد.

گفتنی است کم بودن سهمیه آرد محله، مشکل فاضلاب، سد معبر، کافی نبودن روشنایی معابر، ایمن نبودن کانال های جمع آوری آب های سطحی و روان آب ها، قطعی طولانی مدت آب محله و بدحجابی بخشی از مشکلات طرح شده از سوی اهالی این‌ محله در دیدار با مسئولان قضایی بود.

محله امام رضا علیه ااسلام گرگان با ۴۰ هزار نفر جمعیت یکی از محله های قدیمی و پرتردد گرگان است.