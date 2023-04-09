محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر سینماهای کرمانشاه از ساعت ۱۹ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین تعطیل خواهند بود.

وی افزود: روزهای نوزدهم، بیستم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان سینماهای کرمانشاه به طور کامل تعطیل خواهند بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: سینماهای کرمانشاه در شب‌های قدر تعطیل و فعالیتی نخواهند داشت.

کنجوری گفت: از روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان شرایط اکران به حالت قبل برخواهد گشت و آثار کمدی و غیرکمدی در کنار هم اکران می‌شوند.