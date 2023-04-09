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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه:

سینماهای کرمانشاه در شب‌های قدر تعطیل است

سینماهای کرمانشاه در شب‌های قدر تعطیل است

کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: سینماهای کرمانشاه در شب‌های قدر تعطیل است.

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر سینماهای کرمانشاه از ساعت ۱۹ امروز یکشنبه ۲۰ فروردین تعطیل خواهند بود.

وی افزود: روزهای نوزدهم، بیستم و بیست و یکم ماه مبارک رمضان سینماهای کرمانشاه به طور کامل تعطیل خواهند بود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: سینماهای کرمانشاه در شب‌های قدر تعطیل و فعالیتی نخواهند داشت.

کنجوری گفت: از روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان شرایط اکران به حالت قبل برخواهد گشت و آثار کمدی و غیرکمدی در کنار هم اکران می‌شوند.

کد مطلب 5750418

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