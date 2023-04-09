به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری صبح یکشنبه در جمع سربازان سپاه استان بوشهر اظهار داشت: دوران سربازی زمانی برای تحول بخشیدن در زندگی اشخاص در زمینههای روحی و شخصیتی به شمار میرود و همچنین سربازان میتوانند با کسب مهارتهای مختلف در زمان خدمت تحولات خوبی را در زندگی خود رقم بزنند.
وی تدارکهای مهارت آموزی را در دوران سربازی بسیار مفید خواند و اظهار کرد: سربازان میتوانند با کسب مهارت از طریق دورههای مهارت آموزی زمینه اشتغال را در زندگی خود فراهم کنند و دیگر دغدغهای بعد از دوران سربازی در این باره نداشته باشند.
سرهنگ غضنفری افزود: امروزه مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال فضاسازی و ایجاد تحول برای تدارکهای هر چه بیشتر مهارت آموزی برای سربازان است و تا به حال نیز اقدامات بسیار خوبی را در خصوص مهارت آموزی سربازان در زمینههای مختلف انجام داده است.
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