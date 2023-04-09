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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

معاون سپاه استان بوشهر:

سربازان سپاه استان بوشهر برای حضور در بازار کار توانمند می‌شوند

سربازان سپاه استان بوشهر برای حضور در بازار کار توانمند می‌شوند

بوشهر- معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر گفت: سربازان سپاه استان بوشهر برای حضور در بازار کار توانمند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری صبح یکشنبه در جمع سربازان سپاه استان بوشهر اظهار داشت: دوران سربازی زمانی برای تحول بخشیدن در زندگی اشخاص در زمینه‌های روحی و شخصیتی به شمار می‌رود و همچنین سربازان می‌توانند با کسب مهارت‌های مختلف در زمان خدمت تحولات خوبی را در زندگی خود رقم بزنند.

وی تدارک‌های مهارت آموزی را در دوران سربازی بسیار مفید خواند و اظهار کرد: سربازان می‌توانند با کسب مهارت از طریق دوره‌های مهارت آموزی زمینه اشتغال را در زندگی خود فراهم کنند و دیگر دغدغه‌ای بعد از دوران سربازی در این باره نداشته باشند.

سرهنگ غضنفری افزود: امروزه مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال فضاسازی و ایجاد تحول برای تدارک‌های هر چه بیشتر مهارت آموزی برای سربازان است و تا به حال نیز اقدامات بسیار خوبی را در خصوص مهارت آموزی سربازان در زمینه‌های مختلف انجام داده است.

کد مطلب 5750420

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    نظرات

    • روح اله دولاح IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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      با سلام و عرض ادب خدمت رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز فرمانده دلها درود خدا به همه دلاورمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علل الخصوص پاسداران انقلاب اسلامی استان بوشهر قهرمان ما بوشهری‌ها به تک تک شما افتخار می کنیم ای بهترین فرزندان انقلاب اسلامی ایران

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