به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری صبح یکشنبه در جمع سربازان سپاه استان بوشهر اظهار داشت: دوران سربازی زمانی برای تحول بخشیدن در زندگی اشخاص در زمینه‌های روحی و شخصیتی به شمار می‌رود و همچنین سربازان می‌توانند با کسب مهارت‌های مختلف در زمان خدمت تحولات خوبی را در زندگی خود رقم بزنند.

وی تدارک‌های مهارت آموزی را در دوران سربازی بسیار مفید خواند و اظهار کرد: سربازان می‌توانند با کسب مهارت از طریق دوره‌های مهارت آموزی زمینه اشتغال را در زندگی خود فراهم کنند و دیگر دغدغه‌ای بعد از دوران سربازی در این باره نداشته باشند.

سرهنگ غضنفری افزود: امروزه مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دنبال فضاسازی و ایجاد تحول برای تدارک‌های هر چه بیشتر مهارت آموزی برای سربازان است و تا به حال نیز اقدامات بسیار خوبی را در خصوص مهارت آموزی سربازان در زمینه‌های مختلف انجام داده است.