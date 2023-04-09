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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

قدردانی از توجه ویژه به ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان

قدردانی از توجه ویژه به ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از توجه ویژه اداره کل کتابخانه های عمومی استان به ترویج کتابخوانی بین کودکان و نوجوانان قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم صبح یک شنبه در آئین رونمایی از پوستر دو طرح «کودک کتابخوان» و «نوجوان کتابخوان» که به همت اداره کل کتابخانه های عمومی استان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و آموزش و پرورش استان برگزار می‌شود، گفت: کتاب محمل بدون جایگزین انتقال دانش و آگاهی است.

امام جمعه تبریز ضمن تقدیر از برنامه ریزی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای ترویج کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان گفت: توسعه و ترویج کتابخوانی از سنین پایین، پی ریزی بنای توسعه فرهنگی جامعه در آینده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مطالعه‌ی صحیح زمینه ساز تفکر و خلاقیت کودکان و نوجوانان است، خواندن کتاب‌ها و داستان‌های مختلف را موجب شکل گیری ارزشهای گوناگون در ذهن کودک دانست.

وی توجه والدین را نیز برای تربیت کودک کتابخوان ضروری عنوان کرد و افزود: افرادی که از همان سنین کودکی با کتاب مأنوس باشند در آینده مشکلات کمتری خواهند داشت.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه کتاب محمل بدون جایگزین انتقال دانش و آگاهی است افزود: با توجه به گسترش روزافزون رسانه‌های جمعی و فضای مجازی اما کتاب سنتی به شکل فیزیکی همچنان در میان عالمان، محققان و دوست داران علم و اندیشه جایگاه خود را حفظ کرده است.

کد مطلب 5750456

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