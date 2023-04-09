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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۲ قربانی گرفت

کرونا در شبانه روز گذشته ۴۲ قربانی گرفت

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲ بیمار مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۴۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۴۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۸۲۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۶۱۳ رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۴۹ هزار و ۱۱۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۸۳۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۲۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۸ شهرستان وضعیت قرمز، ۷۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد و ۱۲۷ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5750476
حبیب احسنی پور

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