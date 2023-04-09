کرونا در شبانه روز گذشته ۴۲ قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸۴۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۴۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۸۲۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲ نفر از بیماران کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۶۱۳ رسید.

تا کنون ۷ میلیون ۳۴۹ هزار و ۱۱۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۸۳۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۶ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۲۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۸ شهرستان وضعیت قرمز، ۷۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۷ شهر در وضعیت زرد و ۱۲۷ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.