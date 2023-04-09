صدور بیش از ۲ هزار اخطاریه تغییرکاربری غیرمجاز در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن جعفری جوزانی با اعلام این خبر اظهار کرد: بیشترین تغییر کاربری‌های شناسایی شده به ترتیب در همدان، ملایر و بهار با ۶۹۱، ۴۴۰، ۳۹۴ مورد بوده است، همچنین فامنین با ۴۸ مورد، کمترین تغییرکاربری شناسایی شده را داشت.

جعفری جوزانی ادامه داد: ضروری است افراد پیش از هر گونه ساخت و ساز استعلام‌های لازم را در خصوص چگونگی ارائه مجوز و قابلیت انجام کار بگیرند؛ چراکه در صورت شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اقدام‌های قانونی به عمل خواهد آمد.

وی ادامه داد: به دنبال این شناسایی‌ها و صدور اخطاریه‌ها، طی مدت مذکور ۵۸۸ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۱۰ مورد قلع و قمع اجرا شد که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ رشد چشمگیری داشته است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: تغییر کاربری غیرمجاز آسیب جبران ناپذیری به خاک و اراضی کشاورزی و در نهایت امنیت غذایی وارد می‌کند. ضروری است پیش از این صدمه غیر قابل جبران مانع از آن شویم. شهروندان گرامی می‌توانند با شماره ۱۳۱ به صورت مستقیم تماس گیرند و تغییر کاربری‌ها را به اطلاع همکاران ما برسانند.

جعفری جوزانی با بیان اینکه بیش از نیمی (۶۶ مورد) از قلع و قمع تغییرکاربری های غیرمجاز در همدان صورت گرفته است، گفت: پس از همدان اسدآباد با ۲۲ مورد بیشترین آمار قلع و قمع را داشته است و رزن و درگزین شهرستان‌های بدون قلع و قمع در سال گذشته بوده‌اند.