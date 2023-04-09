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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

استاندار لرستان:

دفتر وزارت امور خارجه در لرستان افتتاح می‌شود

دفتر وزارت امور خارجه در لرستان افتتاح می‌شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان از افتتاح دفتر وزارت امور خارجه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: طی بازدیدی که همراه با نماینده وزیر امور خارجه و نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی از محل در نظر گرفته شده برای دفتر وزارت امور خارجه داشتیم، زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی آن بررسی شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه شرایط مورد نظر برای راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه در استان هموار شده است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه در استان از یک دهه پیش در دستور کار استانداران سابق قرار داشته است.

زیویار، افزود: پیگیری‌های زیادی در زمان مسئولین گذشته استان انجام شده که در این دوره به بار می‌نشیند.

وی اظهار کرد: راه اندازی این دفتر در استان می‌تواند زمینه پیگیری مسائل زیادی از استان را از طریق وزارت امور خارجه فراهم آورد.

استاندار لرستان همچنین از پیگیری‌های نماینده مردم کوهدشت و رومشکان برای تکمیل و راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه در استان قدردانی کرد.

کد مطلب 5750485

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    نظرات

    • رضا IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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      با سلام استاندار در خصوص واگذاری اداره کار استان به کارکنان تبلیغات اسلامی و اوقاف پاسخگو باشدوزارت خارجه پیش کش

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