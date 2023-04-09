۳ شرور مسلح در علی آبادکتول دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای بخش کمالان شهرستان علی آبادکتول، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی علی آباد کتول افزود: با تحقیقات فنی و تخصصی و بررسی‌های انجام شده توسط پلیس، عاملان تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی با اشاره به دستگیری سه نفر در این راستا تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات قبلی اعلام کردند.

نصرتی گفت: برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.