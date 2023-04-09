چهار محال و بختیاری از خشکسالی عبور نکرده است

فردوس کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال ۷۱۰ میلی‌متر به صورت تجمعی بارش در چهارمحال و بختیاری به وقوع پیوست که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد و نسبت به میانگین حدود ۲۳ درصد افزایش بارندگی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بارندگی‌هایی که در زمستان ۱۴۰۱ در چهارمحال و بختیاری رخ داد باعث شد تا حدود ۹۰ درصد مساحت این استان پوشیده از برف شود که این برف با توجه به چگالی که داشت حجم قابل توجهی آورد آب معادل برف داشت که در سدها و منابع آب استان ذخیره شدند.

مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سطح آب در سد زاینده‌رود که بر روی رودخانه زاینده‌رود قرار گرفته است حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است این میزان معادل ۱۰ درصد حجم سد است، در سد کارون ۴ که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب حجم دارد نیز ۲ میلیارد مترمکعب آب وجود دارد که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

کریمی ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری شیب ۸۴ درصدی کوهستانی وجود دارد که باعث می‌شود منابع آبی همچون روان آب‌ها جاری شوند، از طرفی ۱۱ دشت ممنوعه (هفت دشت ممنوعه بحرانی و چهار دشت ممنوعه) در استان وجود دارد که نشان می‌دهد سطح آب‌های زیرزمینی در این استان تا چه حد کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: درست است که با یک سال پُرآب و نرمال در چهارمحال و بختیاری مواجه هستیم اما این وضعیت گواه عبور از خشکسالی نیست.

مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این استان با ۱۰ سال خشکسالی مواجه بوده که این سال‌ها زیان‌های قابل توجهی را به محیط زیست و منابع آبی این استان وارد کرده است.

کریمی اضافه کرد: از همین رو نمی‌توانیم تصور کنیم منابعی که هم‌اینک در سدهایی مثل زاینده‌رود، کارون۴ و… وجود دارد، مشکل خشکسالی را از چهارمحال و بختیاری رفع کرده است.

وی بیان کرد: امیدواریم اگر بارش‌ها در سال‌های آینده استمرار داشته باشد بتوانیم سفره‌های زیرزمینی در چهارمحال و بختیاری را تقویت کنیم، همچنین تغذیه مصنوعی این منابع آبی نیز باید در دستورکار قرار گیرند.

مدیرعامل آب شرکت منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در مصرف آب باید دو اصل عرضه و تقاضا را مد نظر قرار دهیم، عرضه همان مصارفی است که باید به آن بپردازیم که شامل مصرف آب در کشاورزی، در صنعت، در شرب و… می‌شود.

کریمی یادآور شد: وزارت نیرو تلاش دارد تا برنامه‌های خود را متناسب با الگوهای مصرف و سازگار با کم‌آبی مدیریت می‌کند تا مطابق با آمایش سرزمین و اقلیم، مدیریت قابل قبولی در مصرف آب داشته باشیم.