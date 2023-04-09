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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

استاندار خراسان شمالی:

زبان هنر بهترین زبان برای به تصویر کشاندن مسائل روز جامعه است

زبان هنر بهترین زبان برای به تصویر کشاندن مسائل روز جامعه است

بجنورد_ استاندار خراسان شمالی گفت: زبان هنر بهترین زبان برای به تصویر کشاندن مسائل روز جامعه است و یکی از راه های پاسخگویی به شبهات استفاده از لطافت هنر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر یک‌شنبه در دیدار با رئیس حوزه هنری خراسان شمالی اظهار داشت: زبان هنر بهترین زبان برای به تصویر کشاندن مسائل روز جامعه است.

استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، عفاف و حجاب است، در قالب هنر می‌توان آن را در سطح جامعه تبیین کرد.

وی با تاکید بر بهره‌مندی از هنر و ظرافت آن برای نهادینه کردن موضوع عفاف و حجاب در بین نسل جوان و جدید، افزود: با روش‌های خاص و لطافت هنر باید پاسخگوی شبهات و سوالات جوانان و نسل جدید باشیم.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: باید نسل جدید را با استدلال‌های منطقی و ارائه برنامه هنری در جهت اسطوره سازی حرکت دهیم و در این راه وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و آموزش و پرورش سنگین است.

کد مطلب 5750520

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    نظرات

    • شهروز IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
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      اگه سریع دستگیرشون نکنند...

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