به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر یک‌شنبه در دیدار با رئیس حوزه هنری خراسان شمالی اظهار داشت: زبان هنر بهترین زبان برای به تصویر کشاندن مسائل روز جامعه است.

استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، عفاف و حجاب است، در قالب هنر می‌توان آن را در سطح جامعه تبیین کرد.

وی با تاکید بر بهره‌مندی از هنر و ظرافت آن برای نهادینه کردن موضوع عفاف و حجاب در بین نسل جوان و جدید، افزود: با روش‌های خاص و لطافت هنر باید پاسخگوی شبهات و سوالات جوانان و نسل جدید باشیم.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: باید نسل جدید را با استدلال‌های منطقی و ارائه برنامه هنری در جهت اسطوره سازی حرکت دهیم و در این راه وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و آموزش و پرورش سنگین است.