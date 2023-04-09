۱۷۴ طرح سرمایه گذاری در خراسان شمالی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی پیش از ظهر یک شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اظهار کرد: ماهیت اصلی حوزه اقتصاد تأمین نیازهای مردم استان است که این امر با هم افزایی و بهره مندی از ظرفیتهای استان محقق میشود.
معاون اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی رتبه دوم تعداد فرصتهای سرمایه گذاری را در اختیار دارد و اکنون ۱۷۴ پروژه سرمایه گذاری در استان در دست اقدام است.
وی افزود: ارزش این پروژهها بیش از ۶۰ میلیارد ریال است.
فخر موحدی گفت: این اعتبارات رشد ۴۹ درصدی افزایش تعداد بنگاههای اقتصادی بالای ۱۰ نفر را در پی داشته است که تا سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.
وی به فعال شدن ۳۹ طرح اقتصادی راکد در استان اشاره کرد و گفت: ۲۶ واحد تولیدی بخش خصوصی ،۹۱ طرح گلخانهای، طرحهای بزرگ گردشگری از دیگر پروژههای در حال احداث در استان است.
گفتنی است در این آئین از زحمات سید علی میرکریمی تقدیر و علی فیروزه به عنوان مدیرکل جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری معرفی شد.
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