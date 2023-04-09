تغییر تاریخ اعزام به خدمت مشمولان اعزامی اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدی اظهار کرد: با توجه به اینکه تاریخ اعزام به خدمت مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ اردیبهشت ماه با تعطیلات عید سعید فطر همزمان شده است، مطابق سنوات گذشته، تاریخ اعزام به اولین روز کاری تغییر می‌یابد؛ لذا تاریخ اعزام به خدمت این دسته از مشمولان برابر شرایط فعلی از یکم به چهارم اردیبهشت ماه تغییر می‌یابد و در صورت هرگونه تغییر مجدد در تاریخ اعزام مشمولان عزیز، متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا، بیان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند