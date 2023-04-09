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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افزایش ۷۲ درصدی کشف مواد مخدر در خراسان شمالی

افزایش ۷۲ درصدی کشف مواد مخدر در خراسان شمالی

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه در طرح برخورد با قاچاقچیان ۱۸۶ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده، گفت: میزان کشفیات مواد مخدر به نسبت مدت مشابه ۷۲ درصد افزایش داشته است.

سردار سعید مطهری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان در خراسان شمالی، اظهار کرد: در این راستا از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تاکنون ۴۰۹ نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۵۴ نفر از این افراد خرده فروش و ۲۴۰ نفر نیز معتاد متجاهر بودند، تصریح کرد: مابقی دستگیر شدگان را نیز قاچاقچیان مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه افزود: تعداد دستگیر شدگان به نسبت سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.

مطهری‌زاده با بیان اینکه در طول اجرای این طرح ۱۸۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده، گفت: میزان کشفیات مواد مخدر به نسبت مدت مشابه در سال گذشته ۷۲ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 5750550

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