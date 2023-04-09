افزایش ۷۲ درصدی کشف مواد مخدر در خراسان شمالی

سردار سعید مطهری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان در خراسان شمالی، اظهار کرد: در این راستا از ابتدای اسفند ماه سال گذشته تاکنون ۴۰۹ نفر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۵۴ نفر از این افراد خرده فروش و ۲۴۰ نفر نیز معتاد متجاهر بودند، تصریح کرد: مابقی دستگیر شدگان را نیز قاچاقچیان مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه افزود: تعداد دستگیر شدگان به نسبت سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.

مطهری‌زاده با بیان اینکه در طول اجرای این طرح ۱۸۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده، گفت: میزان کشفیات مواد مخدر به نسبت مدت مشابه در سال گذشته ۷۲ درصد افزایش داشته است.