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۴ آبان ۱۳۸۶، ۹:۳۹

تا پایان سال صورت می‌گیرد؛

تجهیز واحدهای امدادی کل کشور به سگ های زنده یاب

تجهیز واحدهای امدادی کل کشور به سگ های زنده یاب

تا پایان سال واحدهای امدادی سازمان هلال احمر در سراسر کشور مجهز به سگ های جست و جوی نجات می‌شوند.

مربی سگ های جست و جوی نجات هلال احمر کل کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: تا کنون 15 سگ در هلال احمر استان تهران در زمینه تجسس و نجات تربیت شده است که هم اکنون آماده هرگونه عملیات است.

حسین درخشان با تاکید براینکه آموزش هر سگ تا آمادگی کامل آن حدود یک سال و نیم تا دوسال زمان می برد، افزود: در آموزش این سگ ها هیچ کپی برداری از سگ های زنده یاب  و تجسس کشورهای دیگر نشده است و تعلیم این  سگ ها زیر نظر مربی ایرانی در داخل کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: البته تعلیم مربیان زیر نظر مدرسان صلیب سرخ آلمان بوده که هر سه ماه یکبار برای آموزش این مربیان به ایران می آیند و آموزش های لازم را به آنها ارائه می دهند.

مربی سگ های جست و جوی نجات هلال احمرکل کشور بیشترین فعالیت سگ های زنده یاب را مربوط به زلزله بم دانست و اظهار داشت: این سگ ها برای اولین بار در زلزله بم 76 فرد زنده را در آوارها پیدا کردند که در آن زمان که آغاز فعالیت هایمان بود آمار قابل قبول و چشمگیری به حساب می آمد.

درخشان از تعلیم سگ های خانگی به صورت رایگان خبر داد و گفت: اخیرا طرحی از سوی سازمان سگ های جست و جوی نجات هلال احمر کل کشور ارائه شده است که در صورت تایید آن از سوی جمعیت هلال احمر این نوع از سگ ها نیز آموزش های تجسس و زنده یابی را خواهند دید.

وی در خصوص رتبه ایران در میان کشورهای دنیا در تعلیم سگ های تجسس و زنده یاب گفت: ایران در این زمینه از کشورهای دنیا عقب نیست و مربیان ایرانی پیشرفت زیادی داشته اند به طوری که 8 مربی ایرانی مدرک بین المللی تربیت سگ های تجسس و زنده یاب  را دارند و می توانند در سطح بین المللی فعالیت کنند.

کد مطلب 575057

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