تجهیز واحدهای امدادی کل کشور به سگ های زنده یاب

مربی سگ های جست و جوی نجات هلال احمر کل کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: تا کنون 15 سگ در هلال احمر استان تهران در زمینه تجسس و نجات تربیت شده است که هم اکنون آماده هرگونه عملیات است.

حسین درخشان با تاکید براینکه آموزش هر سگ تا آمادگی کامل آن حدود یک سال و نیم تا دوسال زمان می برد، افزود: در آموزش این سگ ها هیچ کپی برداری از سگ های زنده یاب و تجسس کشورهای دیگر نشده است و تعلیم این سگ ها زیر نظر مربی ایرانی در داخل کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: البته تعلیم مربیان زیر نظر مدرسان صلیب سرخ آلمان بوده که هر سه ماه یکبار برای آموزش این مربیان به ایران می آیند و آموزش های لازم را به آنها ارائه می دهند.

مربی سگ های جست و جوی نجات هلال احمرکل کشور بیشترین فعالیت سگ های زنده یاب را مربوط به زلزله بم دانست و اظهار داشت: این سگ ها برای اولین بار در زلزله بم 76 فرد زنده را در آوارها پیدا کردند که در آن زمان که آغاز فعالیت هایمان بود آمار قابل قبول و چشمگیری به حساب می آمد.

درخشان از تعلیم سگ های خانگی به صورت رایگان خبر داد و گفت: اخیرا طرحی از سوی سازمان سگ های جست و جوی نجات هلال احمر کل کشور ارائه شده است که در صورت تایید آن از سوی جمعیت هلال احمر این نوع از سگ ها نیز آموزش های تجسس و زنده یابی را خواهند دید.

وی در خصوص رتبه ایران در میان کشورهای دنیا در تعلیم سگ های تجسس و زنده یاب گفت: ایران در این زمینه از کشورهای دنیا عقب نیست و مربیان ایرانی پیشرفت زیادی داشته اند به طوری که 8 مربی ایرانی مدرک بین المللی تربیت سگ های تجسس و زنده یاب را دارند و می توانند در سطح بین المللی فعالیت کنند.