مصطفی آمون در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجرای طرح قرآنی سمیر مقدمهای برای تبدیل کانونهای مساجد به پایگاه قرآنی است
وی خاطرنشان کرد: طرح قرآنی سمیر برای اولین بار توسط آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل طبق حدیثی از مولا امیرالمومنین علی (ع) که فرموده اند: «وَلیَکُن سَمیُرکَ القُرآن» باید هم صحبت تو قرآن باشد، طرح «سمیر» پیشنهاد و به همت فعالان کانونها در مساجد استان اجرایی شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته هم اکنون طرح قرآنی سمیر در ماه مبارک رمضان به همت ۱۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهرستان اردبیل در حال اجرا است.
آمون ادامه داد: قرائت مجلسی قرآن کریم و بیان مفاهیم قرآن و روایت یک قصه قرآنی از مهمترین بخشهای این طرح است که با حضور مخاطبان نوجوان و جوانان اجرا میشود.
وی افزود: این برنامه قرآنی بعد از ماه مبارک رمضان نیز در کانونهای مساجد منتخب استان به صورت روزانه و هفتگی اجرایی خواهد شد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به اینکه دغدغه مقام معظم رهبری تبدیل مساجد به پایگاههای قرآنی است، بیان کرد: اجرای طرح قرآنی سمیر در ماه مبارک رمضان مقدمهای برای تبدیل کانونهای مساجد به پایگاه قرآنی است.
آمون با بیان اینکه نوجوانان و جوانان استقبال بسیار خوبی از قصص قرآنی داشته اند، تصریح کرد: ایجاد زیرساختهای فرهنگی با محوریت قرآن کریم از مهمترین برنامههای کانونهای مساجد است.
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