روز قدس تبلور بیداری جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس یکی از مهمترین و ضروری‌ترین اولویت‌های مسلمانان جهان اسلام خواهد بود، افزود: طبق فرمایش و تعبیر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام (ره)، روز قدس روز اسلام و مبارزه مستضعفان بر مستکبران جهان است.

وی ادامه داد: روز جهانی قدس تبلور بیداری جهان اسلام در برابر دشمنان غاصب و ستمگر است، و نقطه کانون امت اسلامی و یک از زنده‌ترین مسئله مشترک امت اسلامی و روز وحدت و همبستگی مسلمانان جهان اسلام و استخوانی در گلوی اسرائیل غاصب است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به برپایی راهپیمایی روز قدس جمع ۲۵ فروردین گفت: روز جهانی قدس ۱۴۰۲ از سرنوشت‌سازترین صحنه‌های حمایت از آرمان فلسطین است.

وی افزود: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان یاوه‌گوی دشمنان اسلام و قرآن خواهد بود.