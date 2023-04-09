روز قدس تبلور بیداری جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس یکی از مهمترین و ضروریترین اولویتهای مسلمانان جهان اسلام خواهد بود، افزود: طبق فرمایش و تعبیر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام (ره)، روز قدس روز اسلام و مبارزه مستضعفان بر مستکبران جهان است.
وی ادامه داد: روز جهانی قدس تبلور بیداری جهان اسلام در برابر دشمنان غاصب و ستمگر است، و نقطه کانون امت اسلامی و یک از زندهترین مسئله مشترک امت اسلامی و روز وحدت و همبستگی مسلمانان جهان اسلام و استخوانی در گلوی اسرائیل غاصب است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به برپایی راهپیمایی روز قدس جمع ۲۵ فروردین گفت: روز جهانی قدس ۱۴۰۲ از سرنوشتسازترین صحنههای حمایت از آرمان فلسطین است.
وی افزود: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان یاوهگوی دشمنان اسلام و قرآن خواهد بود.
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