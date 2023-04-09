جمعیت هلال احمر ۹ هزار نیروی انسانی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مردایپور بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخشی از فعالیتهای این جمعیت به طرح ویژه نوروزی اختصاص دارد، اظهار کرد: در ایام تعطیلات نوروزی امسال بیش از ۴ هزار عملیات و خدمات از سوی این جمعیت انجام شد که ۴۶ درصد این عملیاتها ترافیکی بود.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از ۵۸ هزار نفر از خدمات جمعیت هلال احمر در این ایام استفاده کردند و از دوازدهم تا هجدهم فروردینماه امدادگران جمعیت هلالاحمر در ۱۰۱۲ مأموریت مختلف، کوهستانی، جوی، جادهای و سایر موارد شرکت کردند.
معاون عملیات و امداد و نجات جمعیت هلال احمر یادآور شد: در حوزه پیشگیری نیز با استفاده از ظرفیتهای حوزه جوانان و آموزش همگانی اقداماتی را انجام دادیم و در حوزه درمان نیز در برنامهای ویژه و متفاوت، داروخانهها و مراکز توانبخشی ۲۴ ساعته دایر شد تا در این ایام فردی در تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مشکلی نداشته باشد.
وی در مورد کمبود نیروی انسانی در هلال احمر بیان کرد: با وجود کمبود نیروی انسانی در بخش کادر، این جمعیت سرمایه انسانی فوق العادهای به نام داوطلب دارد که از جوانان تا امدادگران و نجاتگران را شامل میشود و کاستیها را جبران میکند.
مرادیپور تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده برای تأمین نیروی کادر هلال احمر از همین داوطلبان استفاده خواهد شد که این امر به یقین توانمندی این جمعیت را چندین برابر خواهد کرد و در حال حاضر زمینه جذب ۲ هزار نفر از امدادگران و نجاتگران فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه این نیروها در همین جمعیت در حوزه جوانان و داوطلبان فعالیت میکنند، عنوان کرد: این افراد هم اکنون نیز در حوزه امداد و نجات به عنوان نیروهای متخصص تربیت شدهاند که در درجات ایثار و رانندگان پایه به کارگیری میشوند.
معاون عملیات و امداد و نجات جمعیت هلال احمر تعداد نیروهای کادر فعال در این جمعیت را ۸ هزار و ۵۰۰ نفر برشمرد و گفت: همچنین ۲۲ هزار نیروی امدادگر تخصصی با این جمعیت همکاری دارند که این نیروها خدمات تخصصی امداد و نجات را در یک هزار و ۶۴۵ پایگاه، پست و مراکز عملیاتی کشور ارائه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: بازنشستگی نیروهای کادر هلال احمر سبب کمبود نیروی انسانی در این بخش شده و ۹ هزار نیرو در این جمعیت کسری داریم که با حمایتهای دولت و مجلس این کسریها با نیروهای داوطلب هلال احمر به تدریج جبران خواهد شد.
معاون عملیات و امداد و نجات جمعیت هلال احمر به زلزله خوی اشاره و ابراز کرد: خوشبختانه این زلزله تلفات چندانی نداشت با این حال بیش از ۴۰ هزار دستگاه چادر و اقلام امدادی بین زلزلهزدگان توزیع شد در حالی که این میزان تخریب نبود.
مرادی پور افزود: بر اساس آمارها کمتر از ۲ هزار خانه تخریب شده و غیرقابل سکونت بود اما به دلیل نگرانی مردم و برای حمایت روانی این میزان اقلام توزیع شد.
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