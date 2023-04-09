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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

همزمان با ایام قدر؛

ساعات کار ادارات در استان سمنان تغییر کرد

ساعات کار ادارات در استان سمنان تغییر کرد

سمنان- سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری سمنان از تغییر در ساعات آغاز به کار ادارات در روز بعد از احیای نوزدهم ماه رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری ضمن اشاره به فرا رسیدن لیالی شب قدر، بیان کرد: طبق دستورالعمل جدید ساعات کاری ادارات و مدارس دستخوش تغییراتی شده است.

وی با بیان اینکه این تغییرات برای ایجاد امکان حضور مردم در مراسم لیالی قدر است، افزود: به استناد مصوبه هیئت دولت به منظور بهره‌مندی عموم مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان از فیوضات شب‌های قدر، ساعت کار اداری دستگاه اجرایی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ ساعت ۹ صبح تعیین شده است.

به گفته سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری سمنان مدارس در روز دوشنبه تعطیل نیست.

کد مطلب 5750750

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