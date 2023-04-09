ساعات کار ادارات در استان سمنان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی استانداری ضمن اشاره به فرا رسیدن لیالی شب قدر، بیان کرد: طبق دستورالعمل جدید ساعات کاری ادارات و مدارس دستخوش تغییراتی شده است.

وی با بیان اینکه این تغییرات برای ایجاد امکان حضور مردم در مراسم لیالی قدر است، افزود: به استناد مصوبه هیئت دولت به منظور بهره‌مندی عموم مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان از فیوضات شب‌های قدر، ساعت کار اداری دستگاه اجرایی استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ ساعت ۹ صبح تعیین شده است.

به گفته سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی استانداری سمنان مدارس در روز دوشنبه تعطیل نیست.