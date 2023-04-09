به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن شب‌های قدر و سوگواری مولای متقیان حضرت علی (ع)، به منظور توفیق هرچه بیشتر در احیا و بهره بردن از ثمرات معنوی این شب‌های پرفضیلت، مطابق سنوات گذشته زمان شروع به کار تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در سراسر کشور در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با دو ساعت تأخیر همراه است.

مدارس نوبت صبح خراسان رضوی فردا با ۲ ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند

در همین رابطه، امیر شوشتری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تمامی مدارس استان در نوبت صبح روز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ با ۲ ساعت تأخیر آغاز به کار می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: با توجه به برگزاری نخستین شب قدر ماه مبارک رمضان امسال طی امشب، مدارس در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در نوبت فردا صبح در ساعت ۹ صبح فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند.

وی بیان کرد: مدیران مدارس با انجام هماهنگی لازم با اولیای دانش آموزان به منظور جا به جایی و بازگشت دانش آموزان به منزل طی امروز در این زمینه همکاری لازم را به خرج دهند.

شوشتری گفت: این اقدام با هدف ایجاد تسهیل در برگزاری مراسم شب قدر والدین و دانش آموزان و تقویت فضای معنوی در خانواده انجام شده است.