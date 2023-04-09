جنایات رژیم صهیونیستی برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین شهسواری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی روز قدس شهر قزوین اظهار کرد: روز قدس بهترین فرصت برای تبیین و بازخوانی پرونده جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین است.

وی افزود: روز قدس امسال با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی از اهمیت مضاعف و بالایی برخوردار است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: بی تردید ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی و همه ملل مسلمان و آزادیخواهان جهان با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، پاسخی قاطع و دشمن‌شکن به جنایات تروریستی اخیر رژیم نامشروع صهیونیست در به شهادت رساندن سرداران و رزمندگان اسلام خواهند داد.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت روز قدس امسال نیازمند همت مضاعفی از سوی دستگاه‌های اجرایی هستیم و امیدواریم با تمام توان و استفاده از ظرفیت‌های موجود جهت خلق حماسه‌ای دیگر همانند راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال گذشته اهتمام جدی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام شهسواری تصریح کرد: با توجه به احتمال واقع شدن عید سعید فطر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهانی قدس سال جاری در ۲۵ فروردین مطابق با ۲۳ رمضان با شعار محوری «فلسطین محور وحدت جهان اسلام، قدس در آستانه آزادی» برگزار می‌شود.

وی در پایان بر استفاده حداکثری از ظرفیت شب‌های قدر برای تبیین مساله فلسطین و آرمان قدس شریف و دعوت مبلغین ماه مبارک رمضان از اقشار و گروه‌های مختلف برای حضور حداکثری در مراسم راهپیمایی روز قدس تاکید کرد.