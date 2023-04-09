اهالی خارگ حضوری گسترده در مراسم روز قدس خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی لیالی قدر، روز جهانی قدس و نماز عید سعید فطر اظهار داشت: حضور پرشور اهالی غیور و مقاوم جزیره خارگ در بزرگداشت ۲۲ بهمن سال گذشته نتیجه کار مشترک و هم‌افزایی مردم صبور ما بود، این حضور مردمی باعث شد که این مراسم برای همیشه در تاریخ ماندگار شود.

وی افزود: تدبیر حکیمانه امام راحل (ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام «روز قدس»، در سرعت گرفتن روند فروپاشی رژیم اشغالگر صهیونیستی تأثیرگذار بود.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: امت‌های اسلامی بار دیگر در روز قدس حمایت و وفاداری خود را از آرمان قدس اعلام خواهند کرد و قطعاً پیروزی از آن جبهه اسلام و این وعده قطعی الهی است.