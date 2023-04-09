رشد مدت زمان ماندگاری مسافر در قم ۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم مقیمی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت اشغال مراکز اقامتی در نوروز سال ۱۴۰۲ بیان کرد: طبق آمار، اسکان مسافران نوروزی در مراکز اقامتی قم که شامل هتلها، مسافرخانهها و همچنین مدارس و مساجد و همچنین بوستانها است با رشد قابل ملاحظهای روبرو بود.
وی افزود: ضریب اشغال مراکز اقامتی دو روز مانده به تعطیلات نوروز ۸۰ درصد و در شب تحویل سال نیز ۱۰۰ درصد با اشغال مراکز اقامتی روبرو بودیم در حالی که در شش ماهه دوم سال این واحدها خالی بود ولی در تعطیلات نوروزی با ضریب اشغال ۵۰ درصدی روبرو شد.
به گفته این مسئول؛ با توجه به آسیبی که بحران کرونا به تأسیسات گردشگری قم وارد کرده بود اما نوروز سال ۱۴۰۲ طبق گفته دست اندرکاران مراکز گردشگری و اقامتی قم این آسیبها را جبران کرد و ماندگاری مسافر نیز ۵ درصد افزایش یافت.
مقیمی عنوان کرد: قم در طول سال، مقصد مهمی برای سفرهای ارزان قیمت داخلی است چرا که جدای از نوروز در مراسمهای خاص شهر قم میزبان مسافران و زائران داخلی و خارجی است.
معاون استاندار در ادامه عنوان کرد: ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر استان قم در نوروز ۱۴۰۲ از ۲۳ اسفندماه فعالیت خود را آغاز کرد و دستگاههای مختلف اجرایی استان مشغول خدمت رسانی به زائران و مسافران نوروزی بودند.
مقیمی افزود: از ۲۳ اسفندماه تا ۱۲ فروردینماه، در مجموع ۱۲ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۶۸۷ زائر و مسافر نوروزی در قالب ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۵۱ وسیله نقلیه، وارد شهر مقدس قم شدهاند ضمن این که ورودی به استان قم نیز در طول این مدت، ۱۴ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۸۹۴ نفر با ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۹۸۲ وسیله نقلیه بوده است که طبق آمار دوربینهای ترددشمار و با توجه به حذف پلاکهای بومی و پلاکهای غیرتکراری، یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۸۱ وسیله نقلیه یکتا را در شهر قم داشتهایم.
به گفته وی؛ این آمار مسافران ورودی به شهر قم ۷۴/۷ درصد کمتر از ۶ ساعت تردد در شهر قم، ۷/۴ درصد بین ۶ تا ۱۲ ساعت، ۲/۹ درصد بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت، ۲/۹ درصد ۱۸ تا ۲۴ ساعت و بین یک تا دو روز ۴/۸ درصد زائران مسافران نوروزی در شهر مقدس قم تردد داشتهاند در نوروز امسال ما شاهد رشد ۵ درصدی ماندگاری مسافر بودیم.
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