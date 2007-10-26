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۴ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد :

دانشگاه یزد توان پرداخت حقوق در بهمن و اسفند ماه را ندارد

دانشگاه یزد توان پرداخت حقوق در بهمن و اسفند ماه را ندارد

رئیس دانشگاه یزد از معضل این دانشگاه برای پرداخت حقوق کادر این دانشگاه در فصل زمستان خبر داد.

سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مشکل کسری بودجه دانشگاه یزد، گفت : در پرداخت حقوق‌های بهمن و اسفند ماه با مشکل مواجه خواهیم شد و بسیاری از ردیف های جاری‌ این دانشگاه نیز منفی است.

رئیس دانشگاه یزد با بیان اینکه دانشگاه یزد با وجود تنگناهای مالی با مشکلات خوابگاهی روبرو نیست، اظهار داشت : دانشگاه یزد با بهینه سازی فضاهایی که در اختیار دارد، شرایطی را ایجاد کرده است تا بتواند 500 تخت به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اضافه کند.

وی افزود : برخی ساختمان‌های دانشگاه از جمله ساختمان تشکل‌های دانشجویی، ساختمان مدیریت دانشگاه و محل اداره تاسیسات را تغییر کاربری داده و آنها را به ساختمان هایی جدید انتقال داده و با پارتیشن بندی به بهینه سازی فضا اقدام شده است.

کد مطلب 575084

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