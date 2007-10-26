دانشگاه یزد توان پرداخت حقوق در بهمن و اسفند ماه را ندارد

سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام مشکل کسری بودجه دانشگاه یزد، گفت : در پرداخت حقوق‌های بهمن و اسفند ماه با مشکل مواجه خواهیم شد و بسیاری از ردیف های جاری‌ این دانشگاه نیز منفی است.

رئیس دانشگاه یزد با بیان اینکه دانشگاه یزد با وجود تنگناهای مالی با مشکلات خوابگاهی روبرو نیست، اظهار داشت : دانشگاه یزد با بهینه سازی فضاهایی که در اختیار دارد، شرایطی را ایجاد کرده است تا بتواند 500 تخت به ظرفیت خوابگاهی دانشگاه اضافه کند.

وی افزود : برخی ساختمان‌های دانشگاه از جمله ساختمان تشکل‌های دانشجویی، ساختمان مدیریت دانشگاه و محل اداره تاسیسات را تغییر کاربری داده و آنها را به ساختمان هایی جدید انتقال داده و با پارتیشن بندی به بهینه سازی فضا اقدام شده است.