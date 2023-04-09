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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

رئیس کمیته امداد ابرکوه:

۸۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان ابرکوه توزیع شد

۸۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان ابرکوه توزیع شد

یزد- رئیس کمیته امداد ابرکوه گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان ۸۵۰ بسته معیشتی با همکاری مراکز نیکوکاری، خیریه ها و خیران تهیه و در بین مددجویان تحت حمایت و نیازمندان شهرستان ابرکوه توزیع شد.

کاظم چاکرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خیران در ماه مبارک رمضان توجه ویژه‌ای به خانواده‌های تحت حمایت و نیازمندان این نهاد دارند و تلاش می کنند به شیوه‌های مختلف در ارائه خدمات به محرومان سهیم باشند، اظهار داشت: این نهاد با آغاز ماه مبارک رمضان ۸۵۰ بسته معیشتی با مشارکت مراکز نیکوکاری، خیریه ها و خیران و با همکاری ۲۰ نفر از رابطان محلات و روستاها تهیه و بین مددجویان تحت حمایت و نیازمندان شهری و روستایی توزیع کرد.

وی عنوان کرد: ارزش بسته‌های معیشتی توزیع شده در بین مددجویان و نیازمندان ۴۲۵ میلیون تومان بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان ابرکوه با اشاره به اینکه این حرکت عظیم خداپسندانه در طول ماه مبارک و سال جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد، ادامه داد: مردم خیر و نوع‌دوست شهرستان ابرکوه می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۲۲۶ و یا شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۵۶*۸۸۷۷* تلفن همراه به نام کمیته امداد ابرکوه واریز و در تهیه بسته های معیشتی برای نیازمندان مشارکت کنند.

کد مطلب 5750842

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