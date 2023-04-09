دانشگاهیان برای حل مشکلات کرمانشاه راهکار علمی ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و معاونین و مدیران این مجموعه اظهار کرد: دانشگاه عرصه علم آموزی و فعالیت‌های علمی است و علم مبتنی بر شرع و عقل است که به این مجموعه ارزش و بها می‌بخشد.

وی افزود: درخت تناور دانشگاه آزاد در باغ انقلاب اسلامی پرورش یافته و نظام اسلامی این مجموعه را برای ارتقای سطح عملی، فرهنگی و مهارتی فرزندان خویش ایجاد کرده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دانشگاه‌های کرمانشاه از زیرساخت‌های آموزشی مناسب و اساتید با دانشی برخوردار هستند اما دستاوردهای علمی و پژوهشی این مجموعه‌ها نتوانسته در میان کودکان، نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف جامعه تسری پیدا کند و آن حس علم دوستی را در آنها تقویت کند.

صحرایی با تاکید بر اینکه همه باید برای اداره عالمانه کرمانشاه تلاش کنیم، گفت: دانشگاه آزاد با توجه ظرفیت‌هایش می‌تواند به تحقق این موضوع بسیار کمک کند.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود دانشگاه‌های استان برنامه‌ها و راهکارهای تحول آفرین خود را برای حل مشکلات و معضلات موجود مانند بیکاری، اعتیاد، طلاق و … را ارائه دهند.

استاندار کرمانشاه گفت: متأسفانه برخی از مجموعه‌های دانشگاهی و پژوهشی استان تاکنون در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چندان اثرگذار نبوده‌اند و اگر به استان دیگری منتقل شوند، مشکل خاصی در کرمانشاه ایجاد نمی‌شود.

صحرایی خواهان نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در کاهش معضلات اجتماعی شد و بیان کرد: هم اکنون جمعیت قابل توجهی از هم استانی‌های عزیز را که گرفتار معضل اعتیاد شدید هستند، در کمپ‌ها جمع آوری کرده‌ایم که قرار است طی یک طرح جامع ساماندهی و درمان شوند و به صورت افرادی اثرگذار و مولد به جامعه و خانواده برگردند.

وی تاکید کرد: مجموعه‌های دانشگاهی در راستای مسئولیت اجتماعی خویش باید برای بهبود این افراد و بازگشت آن‌ها به جامعه به عنوان یک عضو مفید، همکاری کنند و به فراخور ظرفیت خود در بخش‌هایی از طرح جامع ساماندهی معتادان متجاهر کمک کنند.