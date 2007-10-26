پیشنهادهای بغداد برای حل مشکل"پ.ک.ک"/آغاز مذاکرات هیئت عراقی درآنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالقادر محمد العبیدی" که در صدر هیئتی از عراق برای مذاکره با مقامهای ترکیه درباره مشکل حزب کارگران کردستان وارد این کشور شده است، گفت : با تدابیر و پیشنهادهای محسوسی به آنکارا آمده ایم.

این مذاکرات قرار است امروز آغاز شود و هیئت عراقی متشکل از وزیر دفاع و 11 مسئول دیگر است که برای جلوگیری از عملیات نظامی ترکیه علیه پایگاه های نظامی پ.ک.ک در شمال عراق شب گذشته وارد ترکیه شدند.

سفر این هیئت در پی دیدار هفته جاری علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه از بغداد و گفتگوهای وی با مقامهای عراقی درباره بحران کنونی میان دو کشور درباره پ.ک.ک صورت گرفته است.

باباجان پس از بازگشت از سفر خود به بغداد گفته بود: اگر هیئتی عراقی به ترکیه بیاید، باید پیشنهادهای محسوسی ارائه کند؛ در غیر این صورت، این سفر بی معنی خواهد بود.



این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنش به اظهارات کاندوالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا درباره خودداری ترکیه از حمله به شمال عراق برای سرکوب شورشیان کرد، تاکید کرد که تصمیم برای ورود به شمال عراق تنها به آنکارا مربوط است و به دیگران ربطی ندارد.



پارلمان ترکیه روز 25 مهر با 526 رای موافق در مقابل 19 رای مخالف با طرح دولت برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورتی که اقتضا کند، موافقت کرد.

در پی موافقت پارلمان ترکیه با حمله نظامی به شمال عراق با هدف مقابله با شورشیان کرد این منطقه، شخصیتهای سیاسی عراق رایزنیهای گسترده ای را با مقامهای ترکیه برای جلوگیری از این اقدام آغاز کرده اند.